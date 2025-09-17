Activa el modo avión en tu móvil: pocas personas conocen estas 3 ventajas

El modo avión, desarrollado originalmente para la seguridad durante los vuelos, también puede ser una herramienta útil en la vida diaria. Esta función desactiva todas las conexiones inalámbricas, optimizando así la duración de la batería. El modo avión ofrece tres funciones especialmente útiles en la vida diaria.

Ventajas del modo avión: Estas tres funciones te beneficiarán en la vida diaria

Ahorro de energía: el modo avión desactiva todas las conexiones inalámbricas, lo que ahorra batería y permite una carga más rápida.

Conexión de red mejorada: reactivar las conexiones a menudo da como resultado que los dispositivos encuentren una mejor cobertura de red.

Protección de la privacidad: evita conexiones automáticas a redes Wi-Fi públicas no seguras y protege los datos personales.

El modo avión, a menudo subestimado, ofrece mucho más que simples ventajas en los aviones. Mejora la duración de la batería, optimiza la conectividad de red y ofrece mayor seguridad en espacios públicos. Según Infobae, esta función es una forma sencilla pero eficaz de facilitar el uso diario del smartphone.

Consejos y consideraciones para usar el modo avión

Para sacarle el mayor partido, conviene tener en cuenta algunos detalles prácticos:

WiFi y Bluetooth manuales: aunque el modo avión desconecta todo, en la mayoría de dispositivos puedes volver a encender manualmente WiFi o Bluetooth si lo necesitas (por ejemplo, para usar auriculares inalámbricos o conectarte a una red del propio avión).

Automatizaciones: algunos sistemas operativos permiten configurar atajos o automatizaciones para activar el modo avión en ciertos momentos (al dormir, en reuniones, cuando la batería esté muy baja). Esto reduce la fricción de tener que activarlo manualmente.

Recordatorio de ubicaciones: si estás en una zona con cobertura muy mala, usar el modo avión intermitentemente puede ayudarte a evitar que el móvil agote batería intentando continuamente mejorar la señal.

Uso responsable: aunque el modo avión tiene muchas ventajas, también limita funcionalidades: no recibirás llamadas ni mensajes, a menos que vuelvas a activar conexiones específicas manualmente. Puede no ser adecuado para quienes dependan de comunicaciones ininterrumpidas (por trabajo, emergencias, etc.). Fuente Modo Avión