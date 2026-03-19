Caixabank reafirma su compromiso con el colectivo sénior ofreciendo soluciones reales que facilitan su día a día

Publicado el 19 mar 2026, 08:59 - Actualizado 19 mar 2026, 09:00

Sabías que en España ya hay más de 6,67 millones de pensionistas? En CaixaBank, reafirmamos nuestro compromiso con el colectivo sénior ofreciendo soluciones reales que facilitan su día a día:

Adelanto del pago de pensiones: Recibe tu pensión el día 24 de cada mes.

Atención preferente: Más de 30.000 empleados formados específicamente para acompañarte.

Facilidad total: 11.000 cajeros de uso sencillo y horario de caja sin restricciones.

Acompañamiento digital: Te ayudamos paso a paso con tu banca online.

Porque ser el banco de referencia para los mayores de 65 años es una responsabilidad que asumimos con orgullo.

CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.