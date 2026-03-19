Caixabank reafirma su compromiso con el colectivo sénior ofreciendo soluciones reales que facilitan su día a día
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Redacción Herrera en COPE
Publicado el - Actualizado
1 min lectura1:30 min escucha
Sabías que en España ya hay más de 6,67 millones de pensionistas? En CaixaBank, reafirmamos nuestro compromiso con el colectivo sénior ofreciendo soluciones reales que facilitan su día a día:
Adelanto del pago de pensiones: Recibe tu pensión el día 24 de cada mes.
Atención preferente: Más de 30.000 empleados formados específicamente para acompañarte.
Facilidad total: 11.000 cajeros de uso sencillo y horario de caja sin restricciones.
Acompañamiento digital: Te ayudamos paso a paso con tu banca online.
Porque ser el banco de referencia para los mayores de 65 años es una responsabilidad que asumimos con orgullo.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
"Zapatero, lo demás del PSOE, el hermanito... y a mí me da que puede que no le cueste ni un solo voto a Pedro Sánchez"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño