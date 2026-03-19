COPE
Podcasts
Herrera en COPE
Herrera en COPE_Carlos Herrera_imagen principal
Herrera en COPE

Caixabank reafirma su compromiso con el colectivo sénior ofreciendo soluciones reales que facilitan su día a día

CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.

Caixabank reafirma su compromiso con el colectivo sénior ofreciendo soluciones reales que facilitan su día a día
00:00
Descargar

Caixabank reafirma su compromiso con el colectivo sénior ofreciendo soluciones reales que facilitan su día a día

Redacción Herrera en COPE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:30 min escucha

Descargar

Sabías que en España ya hay más de 6,67 millones de pensionistas? En CaixaBank, reafirmamos nuestro compromiso con el colectivo sénior ofreciendo soluciones reales que facilitan su día a día:

Adelanto del pago de pensiones: Recibe tu pensión el día 24 de cada mes.

Atención preferente: Más de 30.000 empleados formados específicamente para acompañarte.

Facilidad total: 11.000 cajeros de uso sencillo y horario de caja sin restricciones.

Acompañamiento digital: Te ayudamos paso a paso con tu banca online.

Porque ser el banco de referencia para los mayores de 65 años es una responsabilidad que asumimos con orgullo.

CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

5:00H | 19 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking