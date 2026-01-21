Los consejos del sector bancario para luchar contra las ciberestafas
Y recuerda: el sector bancario, contigo
Redacción Herrera en COPE
¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana?
La ciberseguridad es uno de los diez riesgos que enfrentamos en los próximos años, según el Foro Económico Mundial.
Los ciberdelincuentes usan técnicas cada vez más sofisticadas y debemos extremar la precaución. Por eso, prevención y prudencia para proteger tus datos personales. Piensa dos veces, o tres, antes de hacer clic en enlaces que te lleguen por SMS o correo electrónico y si no esperas, no hagas clic no compartas tus contraseñas con nadie y comprueba siempre que estás en una página web segura. Ya sabes: en lo digital, preocúpate igual. Y recuerda: el sector bancario, contigo.
