Andrés Medina, sufre la lentitud de la ley de dependencia: "La población cada vez está más envejecida, hay un fallo de inversión en el sistema; no hay empatía ni transparencia"

En España, la ley de dependencia, que cumple casi dos décadas, sigue mostrando su insuficiencia. Según los datos del último Observatorio Estatal de Dependencia, un total de 33.000 dependientes han fallecido esperando una ayuda. La cifra equivale a 91 personas al día, una cada 16 minutos, que mueren sin recibir la atención necesaria. El tiempo medio para resolver un expediente es de 341 días, con enormes diferencias entre comunidades como Murcia (559 días) y Castilla y León (113 días).

La odisea de un cuidador no profesional

Este colapso tiene rostros e historias como la de Andrés Medina, un afectado de Jaén que ha compartido su testimonio en el programa Herrera en COPE. Tras el fallecimiento de su mujer a causa del Alzheimer, ahora cuida de su madre de 91 años. Andrés se tuvo que jubilar para cuidar de su esposa y denuncia que se ha sentido "solo" ante un sistema que no ofrece respuestas. "Uno hace lo que cree que tiene que hacer y lo hace lo mejor que puede", ha explicado en la entrevista con Jorge Bustos.

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La ayuda a la que accedió su mujer fue una asistencia domiciliaria de 47 horas al mes, apenas dos horas y media al día de lunes a viernes. Una prestación insuficiente que, según ha denunciado, evidencia uno de los grandes fallos del sistema. "El problema no es entrar en el sistema, el problema es que luego cuando tú entras en el sistema, prácticamente te aparca", ha señalado, porque "revisar la situación de una persona que ya está dentro, que empeora progresivamente, cuesta mucho trabajo".

Falta de inversión y colapso administrativo

Andrés Medina ha identificado dos problemas fundamentales. Por un lado, la falta de inversión tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas. Ha recordado que "en la época del señor Rajoy se rebajó sustancialmente la aportación del Gobierno", y aunque después "se ha incrementado, no se ha vuelto a alcanzar el nivel que había antes". Por otro, y de forma más crítica, ha señalado la gestión administrativa de los expedientes, marcada por "la deshumanización de la administración, la falta de empatía y de transparencia".

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Como ejemplo de esta situación, ha relatado su caso personal. Solicitó un incremento de horas de asistencia para su mujer en octubre de 2023, un derecho reconocido por la propia normativa. Sin embargo, la ayuda nunca llegó. "Mi mujer murió sin recibir ese incremento", ha lamentado.

Mi mujer murió sin recibir el incremento de horas de asistencia" Andrés Medina Afectado por la ley de Dependencia

La situación se repite con su madre, de 91 años, que tiene reconocida una hora de ayuda al día pese a necesitar un andador. Cuando Andrés se la llevó a su casa para cuidarla, solicitó un "expediente de golondrina", un traslado temporal de las prestaciones. La administración se lo denegó verbalmente "porque tenía un expediente abierto", el de la solicitud de incremento de horas para su mujer que nunca se resolvió. Esto le obligó a llevársela sin el servicio de dependencia, lo que considera una "doble discriminación".

Una demanda clara: equipos de orientación

Finalmente, Andrés Medina ha propuesto una medida que considera fácil de implementar y de gran ayuda para las familias: crear equipos de orientación profesionales. Su función sería acompañar a las personas desde el momento del diagnóstico para guiarlas en el proceso de aceptación y en el laberinto de los trámites administrativos. "Lo único que te dice el médico es 'tiene que tener usted paciencia', pero no hay nadie que te acompañe", ha concluido.