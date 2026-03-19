Moncloa frena a Illa y retira los presupuestos catalanes ante el "neuropesimismo" por las elecciones andaluzas
El Gobierno aplaza las cesiones a sus socios y prepara un decreto ley de mínimos para evitar otra derrota parlamentaria antes de la decisiva cita electoral andaluza
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El PSC ha retirado el proyecto de presupuestos catalanes y lo ha aplazado hasta junio tras el órdago fallido de Salvador Illa. Según ha analizado el periodista José Antonio Zarzalejos en la sección 'Sexto sentido' de 'Herrera en COPE', Illa "lanzó un órdago a Esquerra Republicana de Catalunya y lo ha perdido".
La decisión final, no obstante, ha sido condicionada por La Moncloa, que deja a Illa "muy debilitado", ya que la exigencia de los republicanos —la transferencia del IRPF— depende de Pedro Sánchez y este no puede aceptarla antes de las elecciones en Andalucía.
"Neuropesimismo" ante las andaluzas
Zarzalejos ha explicado que desde el pasado domingo "se ha instalado en el Gobierno y en el PSOE un neuropesimismo sobre sus posibilidades electorales en las andaluzas", que previsiblemente se celebrarán el 31 de mayo. Este temor ha provocado que todas las cesiones a los socios del Ejecutivo se aplacen hasta después de los comicios en esta "comunidad decisiva", que aporta al Congreso un total de 61 diputados.
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Esta misma cautela se aplicará al decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará próximamente. Zarzalejos ha afirmado que el Gobierno no se arriesgará a una nueva derrota parlamentaria como la sufrida con el "escudo social". Por ello, y por mucho que lo reclame SUMAR, no se incluirán medidas conflictivas, como las relativas al alquiler, para asegurar la convalidación con los votos de Junts y del PP. "De nuevo, el gobierno va pisando huevos, conduciéndose con cautela, con temor, con cálculo", ha sentenciado el periodista.
Los Presupuestos Generales, en el aire
Finalmente, el periodista ha abordado el futuro de los Presupuestos Generales del Estado, cuya presentación en marzo ha quedado totalmente descartada. "De presentar los presupuestos generales del estado en marzo, este mes, nada de nada", ha asegurado José Antonio Zarzalejos. A este respecto, ha concluido con una dura afirmación: "La verdad y el gobierno son conceptos que se repelen".
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