Luis Rubí, experto en ciberestafas: "Quiero animar a la gente que ha sufrido una ciberestafa en los últimos 5 años: todavía pueden recuperar su dinero"

El experto en ciberseguridad, Luis Rubí, ha detallado en el programa 'Lo que viene' con José Ángel Cuadrado los pasos a seguir tras sufrir una ciberestafa. Rubí, de la empresa ardiCiber, subraya la importancia de actuar correctamente para poder recuperar el dinero y combatir la sensación de culpa que a menudo afecta a las víctimas.

Pasos cruciales tras sufrir la estafa

Uno de los errores más comunes es "no conservar adecuadamente los documentos, los mensajes, los mails". El experto insiste en que todos los antecedentes de la comunicación con los defraudadores deben ser guardados meticulosamente como prueba.

Inmediatamente después, si hay una entidad financiera involucrada, es vital "llamar inmediatamente al servicio del banco para que se paralicen las transacciones". Este paso es fundamental para intentar frenar la pérdida económica.

Un plazo de cinco años para actuar

Una de las revelaciones más importantes que ha compartido Rubí es el plazo de prescripción para las reclamaciones. “El plazo de prescripción de las acciones para reclamar tus derechos es de 5 años”, ha afirmado, por lo que anima a la gente a actuar.

Por ello, el experto ha querido lanzar un mensaje a los afectados. “Quiero animar a la gente que ha sufrido una ciberestafa en estos últimos 5 años, quiero decirles que pueden todavía recuperar su dinero y que hay caminos para hacerlo”, ha destacado.

Pueden todavía recuperar su dinero y hay caminos para hacerlo" Luis Rubí Experto en ciberestafas

La 'revictimización' y la culpa

Otro de los grandes problemas es lo que el experto denomina como "una especie de revictimización". Muchas víctimas no comunican la estafa porque les da vergüenza o se sienten culpables, una sensación que a veces es agravada por las propias entidades.

Ciberestafas en aumento

Según Rubí, es frecuente que el banco acuse al cliente de actuar con poca cautela o que la policía, desbordada, no pueda priorizar el caso. Esto provoca que la gente sienta que "ha sido un error suyo, un error propio".

Cualquiera puede caer en esto, también caen profesionales especialistas" Luis Rubí Experto en ciberestafas

Sin embargo, Rubí ha sido tajante al respecto: " Cualquiera puede caer en esto, también caen profesionales especialistas". La razón es que los ciberdelincuentes son auténticos especialistas en el engaño, capaces de analizar a sus víctimas para encontrar sus debilidades. "Saben por dónde te pueden enganchar y lo que hacen es que actúan donde van a ser eficaces y van a engañarte", ha concluido.

más consejos para no sufrir una ciberestafa

Lo cierto es que los ciberdelincuentes emplean técnicas cada vez más sofisticadas, lo que obliga a los usuarios a extremar las precauciones. Y la base de dicha defensa reside en dos pilares fundamentales: la prevención y la prudencia a la hora de proteger los datos personales. La concienciación sobre el valor de nuestra información privada es el primer paso para evitar caer en engaños.

Por ello, hay una serie de recomendaciones prácticas y directas. Numerosos expertos indican que hay que pensar dos veces, o tres, antes de hacer clic en enlaces sospechosos que lleguen por SMS o correo electrónico, especialmente si no se espera ninguna comunicación. Asimismo, recuerdan la importancia de no compartir jamás las contraseñas y de comprobar siempre que se está navegando en una página web segura. Como máxima, proponen: "en lo digital, preocúpate igual".