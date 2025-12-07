Así se pelea contra los grandes del mercado como Nike o Adidas: Silvia Echeverría y su apuesta por la pisada natural en el calzado deportivo

La sección de innovación del programa 'Lo que viene' de COPE se ha convertido en un escaparate para proyectos disruptivos. De la mano del periodista Juan F. Calero, de Innovaspain, y José Ángel Cuadrado, el espacio radiofónico ha presentado recientemente a Naw, una marca de zapatillas que está cambiando las reglas del juego en el sector del calzado.

Detrás de este proyecto se encuentra la emprendedora Silvia Echeverría, cuyo empeño personal define la filosofía de la compañía, tal y como ella misma afirmó en sus inicios: "Es que los de Eibar somos así". Con una sólida formación que combina arquitectura, publicidad y un EBA por la Universidad de Navarra, Echeverría ha canalizado su vocación en una propuesta de valor diferencial.

En la imagen, Silvia Echeverría, fundadora de Naw.

Naw llegó al mercado en un momento de cambio en los hábitos de consumo, con un público cada vez más preocupado por las características de los materiales, la tecnología detrás del producto, la sostenibilidad y el propósito de marca. Este contexto ha abierto la puerta a firmas más pequeñas y especializadas que compiten con las grandes enseñas a través de la innovación.

La firma comenzó su andadura desarrollando desde cero una zapatilla de deporte para niños y niñas en colaboración con expertos biomecánicos y podólogos. La estrategia inicial priorizó la inversión en un buen I+D en lugar de multiplicar el stock, una apuesta que se ha demostrado acertada tras vender más de 25.000 zapatillas y perfeccionar su tecnología.

Imagenfotografi Algunos modelos de las zapatillas Naw para niños.

El núcleo de su innovación reside en una tecnología patentada de láminas que dan forma a las suelas. Este sistema no solo emplea menos cantidad de material en su fabricación, sino que también es fácil de reciclar, lo que refuerza el compromiso de la marca con un modelo de producción más sostenible.

Una apuesta que llega al público adulto

Recientemente, la compañía ha dado un nuevo paso con la presentación de su modelo 'Unafly adulto'. Este lanzamiento incorpora su nueva patente Bubbleground, una tecnología que busca optimizar la experiencia del usuario durante la actividad física, combinando protección y naturalidad en la pisada.

Favorecer el confort en la práctica deportiva, a la vez que respetamos de manera integral la pisada natural" Silvia Echeverría Fundadora de Naw

Según explica la propia Silvia Echeverría, la tecnología Bubbleground busca "favorecer el confort en la práctica deportiva, a la vez que respetamos de manera integral la pisada natural, fomentando así un deporte saludable y solventando el hándicap de este tipo de calzado, que era aportar protección en gestos no antropológicos".

Innovación también para bebés

La vocación innovadora de Naw también se ha dirigido a los más pequeños con el lanzamiento, a finales de septiembre, de la primera deportiva española de pisada natural para bebé sin plantilla. Al eliminar este componente, el calzado permite que el contacto del pie con el suelo sea mucho más real, lo que realza la estimulación sensorial del bebé.