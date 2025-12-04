Marta del Castillo Vázquez, directora general del Parque Científico de Madrid: «Acompañamos a los innovadores para que se inmersen en el ecosistema y caminamos con ellos»

La tecnología española está presente en las gafas de millones de personas en todo el mundo. La responsable es IoT Lenses, una empresa madrileña nacida en la Universidad Complutense que diseña más de 35 millones de lentes al año y exporta a 70 países. Se trata de una historia de innovación que demuestra hasta dónde puede llegar la transferencia de conocimiento. Así lo han explicado Carolina Gago, COO, y Marta del Castillo, directora general del Parque Científico de Madrid, en una entrevista en el programa Lo que viene de COPE, con José Ángel Cuadrado.

De tres chinchetas a 70 países

Carolina Gago ha recordado los inicios de la compañía. "Recuerdo perfectamente el día que me incorporé en la empresa, había un mapamundi con 3 chinchetas, eran los clientes que teníamos", ha comentado. A pesar de empezar con solo tres clientes en India, Europa y Sudáfrica, Gago ha destacado la atmósfera que se vivía: "Me incorporé a una empresa llena de emoción, con personas excepcionales que creían en el proyecto, lo cual me transmitió a mí la creencia también en él".

Este crecimiento ha convertido a la empresa en un "caso de éxito claro" para el Parque Científico de Madrid, como ha señalado Marta del Castillo. La directora ha elogiado la trayectoria de la compañía: "Son innovadores y han sabido cómo manejar el negocio con un equipo directivo que también, además de investigador, se ha diferenciado cada uno por su misión. Creo que es una de las cualidades muy especiales de IoT". Aunque la empresa se ha consolidado y ha dejado las instalaciones del parque, la relación continuará.

La tecnología que personaliza la mirada

Poca gente sabe la tecnología que esconden unas lentes. Carolina Gago ha explicado que "las lentes hoy día se han convertido en software". Lejos de ser un producto estandarizado, ahora se fabrican de forma personalizada para cada usuario. "Dependiendo de la montura que tú elijas, la visión va a ser perfecta para ti, porque se tiene en cuenta cómo te queda la montura en la cara", ha detallado.

Aunque España es un mercado para la compañía, el más relevante es Estados Unidos, debido al modelo de fabricación en laboratorios independientes. Aun así, en España trabajan con cadenas de alto prestigio como VisionLab, que cuenta con más de 100 ópticas en España y Portugal. El equipo humano que ha hecho posible esta innovación está formado por perfiles muy técnicos como optometristas, físicos, matemáticos, ingenieros y programadores.

La compañía está aplicando la inteligencia artificial de dos maneras. Por un lado, a nivel interno, para optimizar procesos y "hacer nuestro trabajo más eficiente". Por otro, a nivel de producto, donde la IA juega un papel clave en una de sus lentes más avanzadas. "La inteligencia artificial puede saber a priori cuál es la lente que te va a gustar más, antes de que la compres", ha revelado Gago.

Este sistema se ha desarrollado en colaboración con optometristas y se nutre de datos de estudios clínicos y de la experiencia real de los clientes a nivel mundial, que puntúan su satisfacción. "Toda esa inteligencia artificial constantemente va aprendiendo y se va refinando en el tiempo", ha afirmado Gago, quien asegura que el porcentaje de acierto es "buenísimo".

Un ecosistema para el talento

El caso de IoT Lenses no sería posible sin un ecosistema que apoye el emprendimiento. La misión del Parque Científico de Madrid es "impulsar el emprendimiento innovador de base científico tecnológica", ha explicado Marta del Castillo. El centro no solo ofrece "instalaciones de alta calidad", sino también "servicios de apoyo, infraestructuras, desarrollo de negocio, internacionalización y ese acompañamiento".

JORGE ZORRILLA PASCUAL Marta del Castillo Vázquez, en una imagen corporativa.

Los datos avalan su modelo: por el parque han pasado más de 350 startups con una tasa de éxito "superior al 60 por 100". Del Castillo ha mencionado otros proyectos con gran futuro que se gestan allí, como UTEC, del sector aeroespacial y de defensa, o nanologycal, que desarrolla una tecnología disruptiva para diagnosticar la sepsis en horas.

Finalmente, Carolina Gago ha roto el mito de que en España no se hace buena ciencia. "Si se quiere se puede, hay muchas opciones", ha sentenciado. Por su parte, Marta del Castillo ha concluido destacando el valor del entorno: "Somos muy afortunados de estar rodeados de tanto talento [...]. Pasas por los pasillos y realmente encuentras a personas con las que aprendes cada día cosas nuevas".