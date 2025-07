El truco de un cardiólogo para dormir del tirón sin usar aire acondicionado: evita problemas de salud

Si hay algo que estamos viviendo este verano, y es hasta inusual con respecto a otros, es el tremendo calor. Las temperaturas, en gran parte de España, rebasan los 35 grados.

No hace falta decir que, obviamente, vivir con estas temperaturas es una tarea bastante difícil, entre otras cosas, porque estamos expuestos a golpes de calor que pueden derivar en la muerte en casos extremos y en graves problemas de salud.

Estamos hartos de escuchar consejos para evitar estos problemas, como tener cubierta la cabeza, evitar las horas de mayor incidencias solar, y beber mucha agua. Sin embargo, aunque no cesemos de hacer esto, es imposible que el calor no nos afecte.

Especialmente, cuando se trata de las noches. Ya no solo es que se pase calor en las horas en donde el sol pega más, sino que ocurre durante las horas en las que tenemos que estar durmiendo. Lo sabes porque lo has experimentado, y es que con este calor, se hace imposible dormir.

Por eso, nos vemos obligados a dormir con ventiladores o, en el mejor de los casos, con el aire acondicionado puesto. In embargo, esto no es la mejor opción, pues no solo podemos resfriarnos, sino que puede ser malo para nuestra salud.

¿Cuál es la temperatura ideal para dormir?

Más allá del dineral que supone dejar el aire acondicionado puesto, tampoco es bueno para nuestra salud. Pero claro, tampoco lo es dormir con tantísimo calor, porque eso nos impide descansar y provoca problemas de salud.

El doctor José Abellán, cardiólogo en el Hospital de Cartagena, explicaba en 'La Tarde' que el cuerpo humano necesita rebajar su temperatura para poder descansar y, con estas noches tórridas, es imposible hacerlo.

“Nuestro cuerpo hace la maniobra fisiológica de descender la temperatura para liberar calor y lo que lo hace porque el ambiente suele estar más frío en las noches de mucho calor” explicaba.

Daba la clave de la temperatura ideal que necesitamos para poder dormir correctamente en estas noches: entre los 20 y 24 grados. Por encima de eso, dificulta el sueño. Y, como apuntaba, esto también se dificulta por el abuso que hacemos del aire acondicionado durante el día.

“Deberíamos de, durante el día, no poner el aire acondicionado con una temperatura inferior a los 26ºC y por la noche no tenerlo toda la noche, sino que noten esa señal de inicio para descansar fresco, pero luego lo apagamos y podemos tirar de ventilador, por ejemplo” explicaba el doctor.

Recomendaba, para no tenerlo durante toda la noche, ponerlo una hora antes de acostarnos a unos 24 grados, y, si lo tenemos un rato mientras nos vamos a dormir, debemos evitar que incida directamente sobre el cuerpo. “Si nos da directamente al cuerpo, se nos van a resecar las mucosas, los ojos, nos va a crear contracturas en nuestro cuerpo”.

El truco para dormir sin aire y estar fresquito

Dormir con el aire acondicionado no solo puede acarrearte problemas de salud, sino que también puede ser un enorme gasto de dinero. Tanto es así, que no todos pueden permitirse tenerlo en su casa.

Por eso, el doctor daba la clave para poder dormir sin él, mantener la temperatura idónea para nuestro cuerpo, y evitarnos problemas de salud.

“Hay algunas partes como son las muñecas y los tobillos donde pasa buena parte de la circulación continuamente. Un consejo que podemos llevar a cabo es poner las muñecas con agua tibia o fresca 30 segundos y eso va a hacer que toda la sangre que esté pasando por ahí se refresque ligeramente” empezaba explicando.

“Eso da una sensación de frescor que es agradable. Y si no queremos hacerlo con agua porque se acaba, pues poner unos calcetines en el congelador, no ponérselos encima, sino ponerlos en los tobillos o en las muñecas, crea también una sensación de frescor, porque la circulación que está pasando de manera superficial por los tobillos o las muñecas, bueno, pues coge frío, se refresca, y eso también refresca el interior de nuestro cuerpo” detallaba.

Además, recomienda tomar duchas de agua fría en la medida de lo posible antes de dormir.