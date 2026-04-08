Las bajas laborales se disparan un 152% entre los jóvenes que trabajan en el sector de los supermercados: el coste total ya son 1.180 millones en esas empresas

Pilar García de la Granja ha dado la voz de alarma en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE' sobre lo que ha calificado como uno de los grandes problemas de la economía real: las bajas laborales. Según ha explicado la periodista, este concepto ya se ha convertido en el tercer gasto más alto de la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones de jubilación y las de viudedad.

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El coste es extraordinario. En 2023, las bajas laborales crecieron casi un 12% y costaron más de 18.000 millones de euros a las arcas del estado y a las empresas privadas. García de la Granja ha puesto un ejemplo concreto: la factura en los supermercados creció un 13% el año pasado, alcanzando los 1.800 millones, y la incidencia entre los empleados más jóvenes de este sector se ha disparado un 152% desde la pandemia.

Una tendencia imparable

La tendencia, iniciada después de la pandemia, se mantiene. En los dos primeros meses de este año, el gasto ya supera los 3.000 millones de euros, lo que supone, según De la Granja, "un 25 por 100 más de lo presupuestado para todo el año". Hay sectores especialmente afectados: en la gran distribución, uno de cada diez empleados no acude a su puesto cada día, y algunas cadenas hoteleras cifran este absentismo en el 13% de su plantilla diaria.

Alamy Stock Photo Una mujer comprando chocolate en un supermercado

La productividad, en jaque

Durante el programa, el periodista Jorge Bustos ha señalado una de las consecuencias directas del problema: el trabajo que no realiza una persona de baja "lo tiene que hacer un compañero que trabaja por dos". Pilar García de la Granja ha confirmado este punto, explicando que "se desploma la productividad, se incrementan los costes salariales". Esto, ha añadido, obliga a las empresas a tomar una difícil decisión: "o contratas a plantilla adicional, o quemas a aquellos que son responsables y que cada día se presentan en su puesto de trabajo".

O contratas a plantilla adicional, o quemas a aquellos que son responsables y que cada día se presentan en su puesto de trabajo" Pilar García de la Granja Experta económica

Finalmente, la periodista ha lamentado la imposibilidad de premiar a los trabajadores que sí cumplen, más allá de subidas de categoría que "en muchas ocasiones es imposible". Esta situación, ha concluido, provoca que "todo el mundo termina quemado, el empresario y el trabajador, que cumplen con sus obligaciones".