¿A partir de cuántos niños pueden prohibirme viajar en AVE?: "Me sorprendió, no me dejaron subir al tren"

Quizás es una pregunta que no te habías planteado si vas a coger un tren de alta velocidad, ya sea AVE o cualquier otra marca como Ouigo o Avlo: ¿pueden echarme del tren por llevar a mis hijos? Pues depende, sobre todo de si vas solo y de la cantidad de niños que vayan contigo. Quien no lo sabía era Ana, que contaba su experiencia este miércoles en Mediodía COPE, tal y como recogía el equipo de La Tarde.

"Un caso me ha llamado mucho la atención. Perder un tren no es plato de buen gusto, y mucho menos cuando es por una norma que desconocías", explicaba Pilar Cisneros antes de relatar la experiencia de Ana.









La experiencia de Ana en Ouigo



Ana vive en Madrid, y tiene 4 hijos pequeños, de entre 1 y 8 años. Hace días compró unos billetes con la compañía Ouigo de alta velocidad, con destino a Valencia, para hacerle una visita a los abuelos. Los niños estaban emocionados. La familia llegó con tiempo suficiente a la estación de Chamartín pero no pudieron entrar al ten, no pudieron viajar.

Antes de bajar al andén les comunicaron que no podían subirse al tren. ¿Cuál era el motivo? Que Ana iba sola con sus 4 hijos y, por política de empresa, un adulto solo puede viajar con 2 niños o 3, en el caso que uno fuera un bebé, como ella misma explica en COPE: “Me sorprendió muchísimo, porque no había contemplado en ningún momento que eso ocurriera. Me quedé muy sorprendida, me alegaron motivos de seguridad, me hablaron de caso de una emergencia y no hubo manera de subir al tren”.

Imagínate la impotencia de esta madre que, con todo preparado, se ha quedado en tierra con sus hijos mientras veía marcharse el tren. Supuestamente porque, en el casod e que ocurriese algo, no podía hacerse cargo de sus niños. Algo que no termina de asumir porque se enfrenta a ello casi a diario. “Cogimos dos autobuses para ir al colegio cada mañana, lo que es todavía más fatigoso, porque tenemos que ir de pie sorteando las calles de Madrid”, puntualiza.

Ana decidió contar su caso en redes sociales, lo que ha indignado a las asociaciones de familias numerosas, que consideran que esta política es discriminatoria, por lo que han promovido una recogida de firmas para que se retiren estas medidas, alegando que no son precisamente el colectivo más vulnerable en caso de una emergencia: "Sería impensable decirle esto a un minusválido o a una persona mayor que podría salir por su propio pie pero no le impedirían viajar".









¿A partir de cuántos niños no puedo subir al AVE?



Sin embargo estas políticas no son exclusivas de Ouigo en España, la low cost de Renfe, Avlo, sólo permite viajar a un adulto con un niño salvo que se solicite un servicio de asistencia a bordo, lo mismo que ocurre con otras aerolíneas. A pesar del malentendido, para Ana todo han sido facilidades a la hora de solucionar el conflicto: “Me ha llamado la directora general y ha tenido una conversación conmigo personal en la que me ha transmitido sus más sinceras disculpas”, explicaba Ana en Mediodía, antes de desvelar que la historia, finalmente, ha tenido un giro.

“La historia tiene final feliz: Ana ha podido hacer el viaje al día siguiente. Eso sí, en un tren que sí que cuenta con servicio de asistencia”, concluía Cisneros.