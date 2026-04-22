Miquel Nadal, psicólogo, sobre la productividad en el trabajo: "Planifícate como si tuvieras un poquito de tiempo, dos, tres horas máximo al día, no mucho más"

Mikel Nadal, psicólogo y autor de 'La nueva gestión del tiempo', aclara en 'La Tarde' algunos conceptos sobre la productividad y aconseja qué tenemos que hacer para ser más productivos en el trabajo

La sensación de llegar al final del día agotado, pero con la impresión de no haber terminado las tareas importantes, es una realidad para muchos.

Según los datos, el 55% del tiempo de trabajo en España es improductivo, situando al país como el tercero de la Unión Europea con la jornada laboral más extensa, pero con el menor rendimiento por hora.

La clave, según los expertos, reside en un dato revelador: solo disponemos de 3 horas al día de energía mental alta.

Un problema que 'La Tarde' ha analizado con la ayuda de Miquel Nadal, psicólogo, experto en neurociencia aplicada y autor del libro 'La nueva gestión del tiempo'.

Nadal sostiene que la solución no está en herramientas externas, sino en el autoconocimiento y en la forma en que estructuramos nuestra jornada, un desafío que viven a diario trabajadores como María, autónoma de 31 años, que siente que "la jornada de trabajo se me hace corta".

Las claves para aprovechar la energía

Miquel Nadal explica que la mayoría de las personas se planifican "pensando que tienen toda la jornada, y nada más lejos de la realidad". El experto afirma que es una "falsa ilusión" y recomienda cambiar el enfoque.

"Planifícate como si tuvieras un poquito de tiempo, 2, 3 horas máximo, no mucho más", aconseja. Si no nos cuidamos, advierte, esa energía es todavía más baja.

Planifícate como si tuvieras un poquito de tiempo, 2, 3 horas máximo, no mucho más" Miquel Nadal Psicólogo, experto en neurociencia aplicada y autor del libro 'La nueva gestión del tiempo'

Además, el nivel de concentración varía a lo largo de la semana. Nadal señala que el pico de foco se sitúa entre el lunes y el martes, mientras que el jueves y el viernes "suele ser bastante nefasto". Por ello, recomienda abordar las tareas de alta carga de concentración al principio de la semana.

Curiosamente, el pico máximo de energía se ha medido y corresponde al martes a las 11 de la mañana, mientras que el pico de motivación llega el jueves por la tarde, dos conceptos que no deben confundirse: la energía es física o mental, y la motivación es puramente mental.

El mito de la multitarea y las interrupciones

En un entorno lleno de estímulos, Nadal subraya que somos "los causantes" de las interrupciones al decidir contestar un mensaje o una llamada. Su consejo es evitar la mensajería a primera hora, ya que "alguien dicta tus prioridades y lo tuyo se queda sin hacer".

Además, empezar el día con esa velocidad aumenta el estrés oxidativo, lo que acelera el envejecimiento. El psicólogo defiende que "el más sabio a la hora de gestionar su tiempo es el que sabe eliminar", en lugar de acumular tareas.

Alamy Stock Photo Un trabajador en la oficina

Sobre la reducción de la jornada laboral a cuatro días, Nadal opina que no siempre está vinculada a una mayor productividad. Lo determinante, asegura, es que "la persona sea capaz de ajustar su trabajo a su energía", es decir, a su momento más fresco del día.

De hecho, a partir de las 6 horas y media o 7, el rendimiento baja entre un 70% y un 80%. Por ello, el viernes debería ser un "día de cierre" para concluir temas pendientes y planificar la semana siguiente, realizando tareas más rutinarias.

Reducción de jornada, IA y el futuro del trabajo

Pese a su potencial, Miquel Nadal es escéptico con el uso actual de la inteligencia artificial. "Me di cuenta que la IA lo que hace es acelerar el desastre", afirma, porque "hacemos cosas más rápido que no necesitamos".

Considera que su uso actual genera "tecnoestrés" y "tecnoansiedad" al aplicar la tecnología a procesos que deberían ser replanteados desde la base, en lugar de simplemente acelerarlos.

La IA lo que hace es acelerar el desastre" Miquel Nadal Psicólogo, experto en neurociencia aplicada y autor del libro 'La nueva gestión del tiempo'

En cuanto al modelo de trabajo más productivo, presencial, híbrido o remoto, Nadal concluye que "no hay respuesta" única. Depende de la persona y del tipo de tarea.

El trabajo "creativo y colaborativo" se beneficia del modo presencial, mientras que el "introspectivo e individual" es más eficiente fuera de la oficina. También destaca el papel del jefe, ya que si un superior "no soporta que la gente trabaje en híbrido, esto no va a cambiar".

Finalmente, el psicólogo ofrece tres consejos prácticos para mejorar la productividad:

El primero es controlar el nivel de glucosa en sangre, limitando el azúcar para mantener el foco.

El segundo, proteger las primeras horas del día de reuniones y mensajería.