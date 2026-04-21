Marc Vidal, inversor: "Por mucho que España crezca está en el grupo de países pobres porque somos más a repartir un crecimiento que no es para tirar cohetes"

El analista económico Marc Vidal ha explicado en el programa 'Herrera en COPE', dentro de la sección 'Salida de emergencia', la realidad que se esconde tras las cifras de crecimiento económico en España. Aunque el Gobierno afirme que "España crece más que la media europea", Vidal advierte que "esa frase tiene truco". Para entender la situación real de los ciudadanos, es crucial diferenciar entre el PIB total y el PIB per cápita, utilizando la metáfora de la tarta y los trozos: "España tiene una tarta que crece porque hay más comensales, pero no porque cada trozo sea más grande".

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Crecimiento impulsado por la demografía

Según el análisis de Vidal, aproximadamente la mitad del crecimiento del PIB español en los últimos cinco años "se explica por el aumento de la población", un fenómeno impulsado principalmente por la inmigración. Aunque la otra mitad sí refleja "algo de productividad", el experto subraya que "para nada es un milagro económico, como nos están vendiendo". Esta situación evidencia que el aumento del tamaño de la economía no se traduce directamente en una mayor prosperidad para cada individuo.

España, a la zaga de Europa

Para realizar una comparación precisa entre países, Marc Vidal insiste en la necesidad de usar el "PIB per cápita real", que descuenta la inflación y se ajusta por la paridad de poder adquisitivo. Con estos datos de Eurostat, la historia es diferente: España se encontraba en 2025 casi un 12% por debajo de la zona euro. Vidal es contundente al afirmar que "estamos en el grupo de países pobres, por mucho que crezcamos".

Para nada es un milagro económico, como nos están vendiendo" Marc Vidal Experto económico

El analista también ha destacado la lenta convergencia con Europa, que entre 2018 y 2025 solo ha avanzado "cuatro décimas". Este estancamiento se produce a pesar del crecimiento general, ya que al ser "más a repartir", el beneficio individual se diluye en un crecimiento que "tampoco ahora mismo es para tirar cohetes".

La presión fiscal del IRPF

Un factor adicional que empeora el panorama, según Vidal, es el IRPF. El hecho de que el Gobierno "no deflacta la tarifa" del impuesto provoca que la inflación genere una subida fiscal encubierta. "Al mirar la renta disponible después de impuestos, la foto es todavía peor", ha señalado el experto en su intervención con Carlos Herrera.

EFE Carlos Cuerpo, ministro de Economía

Ante este escenario, Marc Vidal concluye con una pregunta retórica que cuestiona el optimismo del Ejecutivo. Tras el análisis, sugiere que la próxima vez que se escuche que "la economía española va estupendamente", la pregunta clave es: "¿estupendamente para quién?".