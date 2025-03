Un experto explica por qué son bajos los niveles de productividad en España

El trabajo es algo que forma parte de nuestra rutina diaria, pues pasamos la mayoría de nuestro día en él. Es, además, la razón por la que conseguimos tener un salario a fin de mes, el cual nos ayuda a satisfacer nuestras necesidades más básicas, que suelen incluir la alimentación o el ocio.

Por lo que parece, hay horas en el día en las que somos más productivos. O eso es lo que refleja una encuesta realizada por el Gobierno, concretamente, por el Ministerio de Trabajo, que hace unos días presentó el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

5 horas y 6 minutos, el cálculo de nuestra productividad diaria

En ella han participado más de mil personas, a las que se les ha preguntado cuántas horas dedican en exclusiva a tareas o comunicaciones relacionadas con el trabajo y los resultados han sido claros: el trabajador medio es productivo durante 5 horas y 6 minutos al día, es decir, que de las ocho que trabajamos, tres nos sobran.

Otro dato que preocupa tiene que ver con el tiempo que pasamos consultando temas que no tienen que ver con él, pues provoca que muchos nos perdamos una reunión o no contestemos un mensaje urgente. La primera hipótesis viene dada por las conversaciones que mantenemos con familiares y amigos o, si no, la procrastinación, cuando dejamos todo para el último momento.

Pero este problema no solo tiene que ver con las horas, también con los días y los meses. Por lo que parece, somos mucho más productivos los martes y menos los viernes, mientras que el mejor mes es febrero y el peor, agosto.

¿son bajos los niveles de productividad en españa?

Jesús Vega, experto en Recursos Humanos, expresaba en 'La Tarde' su pensamiento acerca de estos resultados. Tal y como decía, "nos sobran ocho horas al día si somos funcionarios y nos faltan 14 si somos autónomos", pues la productividad "es elástica" en función de lo que queremos, nos gusta y somos capaces de hacer.

Apuntaba también a la importancia del lugar de trabajo ya que, por ejemplo, "6 horas productivas es una pasada", mientras que en el entorno de un autónomo "no te garantiza poder llegar a fin de mes". Y es que, si lo miramos a nivel de España, el problema no es que seamos más o menos productivos, sino que cada vez "son más inferiores los niveles de productividad ".

EFE Un obrero lleva una carretilla

Terminaba por explicar a Pilar García Muñiz que, para cambiar esta situación, habría que "cambiar el modelo económico del país", donde los puestos deben tener más valor añadido, y "dejarnos ayudar por todo lo que está pasando a nivel tecnológico".

Para él, el problema viene porque España tiene un modelo productivo cada vez "más dependiente de horas y personas más que de funciones y objetivos", pues "estamos dejando escapar bastante la ola de la tecnología", que "nos permitiría ser más productivos de lo que somos".