Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si sales a fumar en tu trabajo, tienes que recuperar el tiempo, la empresa puede ponerte un cronómetro"

El abogado laboralista Juanma Lorente ha resuelto una de las dudas más comunes en el entorno laboral a través de un vídeo de su cuenta de TikTok: qué ocurre con el tiempo que se invierte en las pausas para fumar. Su respuesta es tajante y clara: "Si sales a fumar en tu trabajo, tienes que recuperar el tiempo que has estado fuera", afirma el experto.

Lorente explica que la empresa está en su derecho de implementar un sistema de control para registrar estas ausencias. "La empresa puede ponerte prácticamente un cronómetro para que tú pulses cuando sales y pulses cuando vuelvas", detalla. Ese tiempo consumido fuera del puesto deberá ser compensado por el trabajador antes de finalizar su jornada, ya que de lo contrario se expone a consecuencias.

Si no, estás incumpliendo tu jornada laboral y la empresa te puede sancionar"

Joven vapeando

Una pausa no es un derecho ilimitado

El especialista en derecho laboral distingue claramente entre el descanso oficial y las pausas discrecionales. "Si tú quieres salir a fumar en tu descanso de 15 minutos durante tu jornada laboral, oye, perfecto", comenta. Sin embargo, las pausas adicionales para fumar no gozan de la misma consideración, puesto que "fumar no es como ir al baño, no es una necesidad fisiológica humana".

Por este motivo, la compañía puede exigir que se fitche tanto a la salida como a la entrada de estas pausas. No recuperar los minutos perdidos supone, según reitera el abogado, un "incumplimiento de tu jornada laboral" y puede acarrear sanciones, una de las señales que pueden preceder a un despido.

Aplicable también a los vapers

La normativa se aplica de la misma forma a los cigarrillos tradicionales y a los vapers. Lorente concluye con una reflexión personal sobre el tema, señalando que esta medida puede ser un incentivo positivo para la salud del empleado: "Bajo mi punto de vista, es un aliciente para fumar menos o dejar de fumar directamente".

Joven con un vaper

Esta cuestión sobre la jornada laboral y los descansos es tan relevante para los trabajadores como otras dudas frecuentes, por ejemplo, cómo se deben calcular las horas extraordinarias, un tema clave en la relación entre empleado y empleador.