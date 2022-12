Un meteorólogo predice qué tiempo hará estas Navidades: "Los modelos apuntan que va a ser así"

Este viernes ha dado comienzo el puente de la Constitución y la Inmaculada. Millones de españoles, los más afortunados, van a poder disfrutar de casi una semana de vacaciones y han aprovechado para tomar sus vehículos y tratar de abandonar su rutina. LaDirección General de Tráfico (DGT) prevé que haya hasta trece millones y medio de desplazamientos desde hoy hasta el próximo domingo.

No obstante, preocupa mucho el tiempo y muchos españoles ponen la vista en el cielo preguntándose qué tiempo hará a lo largo de estos días de vacaciones. El meteorólogo Jorge Olcina ha adelantado en 'La Tarde' que habrá más lluvia de la que parecía que habría al principio, ya que entrarán varias borrascas a partir de este domingo", que además "van a ser las protagonistas".

"Llueve y va a llover en aquellos sitios donde haga falta que llueva", ha asegurado el experto. Una serie de borrascas que "van a ir barriendo el resto de la península". De hecho, va a haber varias: una entre el domingo y el lunes, desde el miércoles al jueves y una tercera durante el próximo fin de semana. Eso sí, al tener una entrada desde la zona occidental, ya ha adelantado que la zona mediterránea "va a sufrir menos lluvias".

"No va a hacer mucho frío, es un temporal de lluvia que viene acompañado con temperaturas algo bajas, ambiente fresco y húmedo pero no frio", ha resumido Olcina. No obstante, y puestos a hablar de las previsiones meteorológicas, también muchos españoles suelen preguntarse, llegados a estas alturas de año, qué temperaturas podremos tener en Navidad.





Jorge Olcina predice qué tiempo hará estas Navidades

Si ya hemos dado comienzo al puente de la Constitución y la Inmaculada, otros tantos españoles estamos ya con la vista puesta en las Navidades. No solo en pasar tiempo con nuestras familias y compartir fechas especiales con nuestros seres queridos, sino también para poder hacer todos aquellos planes que, de forma habitual, no podemos incluir en nuestra rutina diaria, ya sea por falta de tiempo o por el cansancio que terminamos acumulando a lo largo de los días. Es por ello que, una vez más, de nuevo nos preguntamos qué tiempo hará la segunda quincena de diciembre, que comprende así la Navidad.

"Si la primera quincena ha sido más húmeda de lo normal, la segunda será más seca de lo normal", ha adelantado el meteorólogo. Además, ha asegurado, basándose en los "modelos mensuales", que las temperaturas también serán algo más cálidas de lo habitual. Estos modelos, ha matizado, "están cumpliendo bastante y esta semana del puente de diciembre, sí parece que todos los modelos apuntan a que va a ser así: húmeda y fresca, pero no fría como se esperaba". Eso significa que de cumplirse estos modelos, estas Navidades tendrán, afortunadamente, temperaturas más suaves de lo normal.