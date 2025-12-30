Alfred Sonnenfeld, teólogo: "Actualmente, las 2 enfermedades más corrientes son el narcisismo y el perfeccionismo; una cosa es el buen líder y otra cosa es el pseudolíder"

El mundo actual necesita líderes, pero ¿qué define a un verdadero líder? El doctor en medicina y teología, Alfred Sonnenfeld, ha abordado esta cuestión en el programa 'La Linterna' de la Cadena COPE, con motivo de la publicación de su libro 'Liderazgo ético, cómo influir con el ejemplo' (Espasa). Durante su conversación con Expósito, el profesor ha desgranado las claves para forjar un liderazgo basado en la generosidad, la nobleza y la prudencia, capaz de esquivar la corrupción y la adulación.

El cerebro y la ética del líder

Sonnenfeld ha explicado la conexión entre el liderazgo y la neurobiología, afirmando que "nuestro cerebro es relacional". Según el experto, un buen líder es aquel que consigue crear "un ambiente de relaciones logradas" y un equipo donde prime la confianza. Para ello, es fundamental forjar el carácter, como ya enseñaban educadores griegos como Sócrates, cuya coherencia es, para el autor, un pilar fundamental de el verdadero liderazgo.

La ética, sostiene Sonnenfeld, es el tronco fundamental que debería sostener cualquier faceta de la vida, ya que "nos ayuda a elevarnos por encima de los bienes particulares para reflexionar sobre la vida lograda en su totalidad". Ha recordado el concepto aristotélico de "eudaimonía" para describir una vida plena que no se centra únicamente en el éxito externo o el consumismo, un camino que, según él, lleva a muchas personas al fracaso. La Iglesia, como institución, debe ser una luz para indicar los principios morales que guían esa vida lograda.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Virtudes frente a corrupción

Para el autor, los valores son la "vacuna contra la corrupción", pero ha matizado que no es suficiente tenerlos, sino que hay que convertirlos en virtudes. Sonnenfeld las define como "hábitos que nos permiten hacer fácilmente el bien". En este sentido, ha destacado que "los actos del ser humano son inmanentes, o sea, yo empiezo a mentir y me convierto en un mentiroso", lo que provoca una disgregación interna. Citando la novela de 'Los hermanos Karamázov', ha recordado el consejo del monje a Dimitri: "no te engañes a ti mismo".

Un hipócrita nunca podrá ser líder, pero sí podrá ser poderoso"

Sonnenfeld ha sido tajante al afirmar que "un hipócrita nunca podrá ser líder, pero sí podrá ser poderoso", reflejando una realidad del mundo actual. Ha diferenciado la verdadera prudencia, que "no conoce el engaño", de la astucia. Mientras la primera es la sabiduría que conduce a una vida plena, la segunda puede usarse para fines deshonestos. Es esta búsqueda de una vida lograda la que, en última instancia, también se relaciona con las claves para que el amor sea duradero, como ha explorado en otros de sus trabajos.

Eduardo Parra / Europa Press El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El 'pseudolíder' tóxico

El profesor ha advertido sobre la figura del "pseudolíder", al que ha calificado como un "trepa" que causa un gran daño a su alrededor. "Una cosa es el buen líder y otra cosa es el pseudolíder", ha sentenciado. Este tipo de persona, centrada únicamente en su propio ego, se convierte en un individuo tóxico para su equipo y su entorno.

Actualmente las 2 enfermedades más corrientes son el narcisismo y el perfeccionismo"

En este contexto, Sonnenfeld ha afirmado que "actualmente las 2 enfermedades más corrientes son el narcisismo y el perfeccionismo". La presencia de un líder con estos rasgos tiene consecuencias directas en la salud de las personas que le rodean. Según ha detallado, la psicología se convierte en biología, y pueden aparecer síntomas físicos como "sarpullidos en los brazos, arritmias en el corazón, extrasístoles", obligando a la gente a medicarse por la influencia de una persona que "solamente piensa en sí mismo".