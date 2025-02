¿De dónde sale la letra 'ñ'? Esta es la sorprendente explicación de un asesor lingüístico

La letra 'ñ' es algo más que un simple carácter: es parte de nuestra identidad y cultura, pues solo se encuentra en el idioma español. Nuestra ortografía se la inventó. Sin embargo, sí que se puede encontrar su sonido en otras lenguas. Es el caso del catalán, por ejemplo, que utiliza lo que se llama un dígrafo: la unión de dos letras, como la 'n' y la 'y'. También del portugués con la 'n' y la 'h' . En el caso del francés se representa con una 'g' y una 'n'. Muchas alternativas, pero fue el español el que se inventó una única letra.

un error, una oportunidad

Sobre esta y otras curiosidades hemos hablado esta semana con Ramón Alemán, coordinador del espacio Lavadora de Textos de la Televisión Canaria. Ha explicado a los micrófonos de COPE que el sonido y la letra tienen que ver con el sistema fonológico, es decir, el conjunto de sonidos que utiliza una lengua: "En latín no existía ese sonido. Al no existir, no era necesario crear una letra", comenta. "Cuando el latín se extiende por Europa y empiezan a surgir, digamos, la gente empieza a hablar mal latín".

Apareció ese sonido de la misma forma que a veces desaparecen Ramón Alemán Coordinador del espacio Lavadora de Textos de la Televisión Canaria

Es en ese punto cuando comienzan a aparecer lenguas que él mismo describe como "maravillosas": el catalán, el español, el asturiano, el portugués, el aragonés, el francés... "Entonces espontáneamente en el sistema fonológico de esas lenguas apareció ese sonido, de la misma forma que a veces desaparecen". Alemán pone de ejemplo de Sevilla, donde desapareció la 'z': "Esa es la razón por la cual actualmente el 95% o el 98% de los hispanohablantes no utilizamos ese sonido". Pone la excepción de Ciudad Real para arriba, que sí la pronuncian: "Son como la tribu de Astérix, resisten ahora y siempre a ese cambio".

Archivo COPE La tilde que se utiliza en la letra 'ñ' se llama "virgulilla"

Un fenómeno de abreviación Ramón Alemán Coor. Lavadora de Textos de la Televisión Canaria

Volviendo a la querida 'ñ', Alemán explica que se debe a un fenómeno de abreviación: "Cuando empezaron los SMS hace 30 años y la gente decía sobre cómo los jóvenes escriben, bueno, pues esto ya lo hacían los romanos y los egipcios". Pone el ejemplo de la palabra 'ante', que se podía escribir como 'ate' si a la primera vocal se le colocaba una tilde similar a la de la querida letra española, que llamamos "virgulilla". Con el paso del tiempo, ese palito se estilizó y se convirtió en lo que conocemos hoy.

de españa para todo el mundo

El euskera y el gallego son algunos de los idiomas que tomaron la letra prestada. También lo han hecho el filipino, tagalo, el guaraní y el mapuche, que son idiomas americanos. "Ellos nos han pedido prestada la letra y también la utilizan porque también tienen ese sonido. Necesitan representarlo de una forma que no sea como los portugueses, catalanes o franceses". En definitiva, un caso de éxito de la producción ortográfica española. Sin duda, la letra 'ñ' es la caña.