La Navidad es tiempo de tradiciones, y una de las más extendidas es disfrutar del cine en familia. En el programa La Tarde de COPE, el presentador Israel Remuiñán ha charlado con el crítico de cine Juan Orellana para analizar algunas de las mejores películas navideñas de la historia, joyas cinematográficas perfectas para estas fechas. Aunque clásicos como 'Qué bello es vivir' son un punto de partida ineludible, Orellana ha presentado un ranking personal con varias sorpresas y una clara favorita que, para él, destaca por encima de todas las demás.

La elección más personal de Orellana

Para mí, es la mejor película navideña de la historia"

Sin dudarlo, Juan Orellana ha confesado que su película navideña de referencia es Muchas gracias, míster Scrooge (1970). "Para mí, es la mejor película navideña de la historia, me marcó, me parece una adaptación visualmente maravillosa del cuento de Navidad de Dickens", ha afirmado el crítico. Orellana ha explicado que se trata de una elección con un fuerte componente biográfico, ya que la ve todas las navidades, y ha destacado su brillante puesta en escena, sus extraordinarias canciones y un reparto en estado de gracia con nombres como Albert Finney y Alec Guinness. "Me parece que es una película que no ha envejecido nada mal, al contrario, sigue igual de fresca que al principio", ha concluido, destacando que obtuvo cuatro nominaciones a los Óscar.

Alamy Stock Photo Película Muchas gracias, señor Scrooge. 1970 Cinema Centre con Albert Finney a la derecha

Novedades y clásicos de animación

Entre las propuestas más recientes, Orellana ha celebrado el estreno de Rey de Reyes (2025), una cinta que, según el crítico, arrasa en la taquilla española. Se trata de un "cóctel explosivo": una película de animación surcoreana que narra la vida de Jesús a través de los ojos de Charles Dickens, quien le cuenta la historia a su hijo. "Me ha parecido una propuesta original para contarnos una historia que hemos visto mil veces en el cine, pero con este toque de frescura", ha señalado sobre esta producción que considera "muy digna".

Otra recomendación para toda la familia es Se armó el belén (2017), una producción de Sony Pictures que cuenta el nacimiento de Jesús desde la perspectiva de los animales. El crítico la ha descrito como una película "divertida" y "fresca" que, además de tener momentos de humor, "respeta y presenta con mucha delicadeza lo que son los misterios de la Navidad". Como anécdota, una de las canciones nominadas a los Globos de Oro de ese año fue interpretada por Mariah Carey, un icono musical de estas fechas, por lo que resulta ideal para quienes disfrutan en casa viendo su película preferida con sus nietos.

Fe, humanidad y redención

Lo cuentan como un momento, como de epifanía de humanidad"

El ranking también ha incluido Feliz Navidad (2005), un filme francés basado en los hechos reales de la tregua de Navidad de 1914, durante la Primera Guerra Mundial. La película narra cómo soldados de bandos enemigos pactaron un alto el fuego para celebrar la Nochebuena juntos en las trincheras, un acto considerado entonces como una traición. Orellana ha recordado que existen numerosos testimonios de estos episodios, recogidos en cartas donde los soldados "lo cuentan como un momento, como de epifanía de humanidad".

Alamy Stock Photo 'LA HISTORIA DE LA NATIVIDAD' CATHERINE HARDWICKE

Finalmente, el experto ha recomendado Natividad (2006), una película dirigida por Catherine Hardwicke antes de su salto a la fama con 'Crepúsculo'. La cinta destaca por ofrecer una visión diferente de la Virgen María, interpretada por Keisha Castle-Hughes, a la que presenta como una figura "étnica", "muy creíble" y "muy humana". Además, en el papel de San José se encuentra un por entonces desconocido Oscar Isaac, hoy una de las grandes estrellas de Hollywood. Es una de esas películas navideñas que se acercan a la historia sagrada con una nueva sensibilidad.