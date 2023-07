Las dos claves en el juego de Carlos Alcaraz que le han llevado al éxito, reveladas por su primer entrenador

Desde el pasado domingo, El Palmar se ha convertido en la capital del tenis. Después de que Carlos Alcaraz se hiciese con su segundo Grand Slam, derrotando en cinco sets a Djokovic en la pista central de Wimbledon, el murciano se ha consolidado como el mejor del mundo.

Talento y trabajo son la única explicación para el ascenso fulgurante desde su primera aparición en un cuadro final de un 'grande', en el Open de Australia del 2021. Si hay alguienque conoce el sacrificio de Carlitos desde sus inicios fue su primer entrenador, Kiko Navarro Lorca, con quien Fernando de Haro ha podido contar en 'La Tarde'.

"Carácter único y gen ganador"

Navarro empezó a trabajar con Alcaraz desde que este tenía nueve años hasta que cumpliera los 17. Aunque era normal salir nervioso en una final de Wimbledoncontra toda una leyenda como es el tenista serbio, gracias a su "carácter que lo hace único y el gen ganador y competitivo que tiene" pudo darle la vuelta a la situación.

Las dos características claves de Carlitos

Navarro ha desvelado que, desde bien pequeño, el murciano ya destacaba pordos características que siguen siendo fundamentales en su juego. Además, ha insistido en que cualquiera es capaz de reconocerlo en los vídeos de esa época. Lo primero es su técnica "prodigiosa", donde ya dejaban destellos de su "dejada, que tanto sorprende a todo el mundo, la volea y la derecha que tiene", salvando las distancias físicas que existen entre un niño y un joven de 20 años.

El segundo es su sonrisa; "es un chico sencillo, muy humilde, muy alegre". Como ha reconocido el especialista en tenis de COPE, Ángel García, su personalidad es capital en su juego. "Cuando le ves sonreír" es el momento en el que se encuentra más cómodo y es capaz de desplegar todo su potencial. Ha apuntado el entrenador que "esa conexión de la parte tenística como la parte humana" es la clave del número uno del mundo.

No hay victoria sin trabajo

Gracias a la gran calidad tenística que tenía cuando era niño, "tampoco hacía falta una exageración de horas" de entrenamiento en comparación con los de su edad. Sin embargo, de Haro se ha sorprendido de que a Navarro le parezcan pocas horas. Trabajaban juntos todas las semanas, de lunes a sábado, durante dos o tres horas al día.

"Mi preocupación era que no tuviera lesiones y estuviera motivado porque tenísticamente llegaba muy bien y no hacía falta como otros tenistas que quizá necesiten más horas de pista", apuntaba. El físico no es el único ámbito que hay que cuidar para poder llegar a ser un deportista de élite. La cabeza y el temperamento es capital para desenvolverse a estos niveles. Para conocer el perfil de Alcaraz, de Haro ha hablado con la que fuera su psicóloga durante sus primeros años, Josefina Cutillas. Escucha a la especialista en el siguiente audio.

Aunque Carlitos siempre ha tenido una habilidad de élite, como ha reconocido el codirector de 'La Tarde', "no se llega a ser un tenista como él sin mucho trabajo". La temporada no frena y en apenas en unas semanas arrancará el último Grand Slam del calendario, el US Open, donde Carlitos espera revalidar el título.