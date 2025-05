El mensaje de Ancelotti más importante para Juanma Castaño en su comprometida rueda de prensa: "Tiene mucho fondo"

Publicado el 14 may 2025, 06:00

La rueda de prensa de Carlo Ancelotti de este pasado martes, previa al partido entre el Real Madrid y el Mallorca, estaba claro que iba a tener mucho trasfondo. Había muchas incógnitas en torno a cómo afrontaría el italiano la situación de que la Confederación Brasileña de Fútbol le anunció como nuevo seleccionador ante el silencio del Real Madrid, que no dijo nada ni de la próxima salida de Ancelotti ni la inminente llegada de Xabi Alonso.

Ancelotti afrontó la tarea con nota, y digiriendo la situación con la mejor de las caras. Para Miguel Ángel Díaz, el periodista de la Cadena COPE presente en la rueda de prensa de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, Ancelotti estuvo natural, incluso cuando "se le preguntó directamente si su comportamiento había sido desleal estos meses de negociación con Brasil teniendo contrato con el Real Madrid, y aunque ha contestado un poco seco, lo ha hecho con naturalidad, diciendo que por supuesto respeta al que piense así".

'Carletto', en una rueda de prensa de veinte minutos con 19 preguntas por medio, ha comparecido como seleccionador de Brasil y como entrenador del Real Madrid. Restó importancia al silencio institucional del club con respecto a su futuro, dio su opinión sobre la situación de Rodrygo, pero para Juanma Castaño hubo algo, al margen de todo eso, que merece toda la atención.

UNA AFIRMACIÓN "CON MUCHO FONDO"

Castaño afirmó que "para mí, la mayor aseveración de Ancelotti me parece cuando él dice 'He sacado lo máximo que se podía sacar'. Me parece que es un mensaje que tiene mucho fondo".

Para el comunicador, la intención de Ancelotti es la de querer explicar que lo que ha pasado este año en el Real Madrid es lo máximo "con las circunstancias que hemos tenido".

Para Siro López, esa frase "es una forma de defenderse" y es "su verdad, la del técnico" porque "yo soy de los que piensa que, con lo que tenía, podía hacer más".

Sin embargo, y en el lado contrario, estaba Elías Israel, que asegura que Ancelotti tiene motivos más que de sobra para poner en valor el trabajo realizado esta temporada con esas circunstancias concretas: "Es que él, desde el principio de temporada venía avisando de lo que podía ocurrir porque la veía venir. Cada rueda de prensa era prácticamente un aviso que iba in-crescendo", pese a que, como puntualizó Castaño, Ancelotti nunca fue de poner en apuros o meter en compromisos al club en público ante los medios de comunicación.

EFE Carlo Ancelotti, durante la rueda de prensa previa al Clásico.

Elías no quiso concluir su reflexión sin revalorizar la experiencia y el peso de Ancelotti en este Real Madrid: "Y eso que Xabi Alonso me parece extraordinario y un tipo majísimo. Pero es muy difícil hacer lo que hace Ancelotti, ser entrenador de este Real Madrid". Eso supone "comulgar con determinadas cosas, aceptar la política de fichaje sin tener ni tu voz ni tu voto, y luego además de entrenar, jugar y hacer competir a los jugadores del Real Madrid contra una nueva generación del Barça" que va a ganar, salvo debacle histórica, Liga y Copa del Rey.