Pedro Martín y la polémica decisión arbitral que salva al Sevilla y casi condena a Las Palmas a Segunda: "Muy sensibles"

Madrid - Publicado el 13 may 2025, 23:33 - Actualizado 13 may 2025, 23:54

El Sevilla logró una importantísima victoria en la 36ª jornada de Liga ante Las Palmas por 1-0, gracias a un gol de Álvaro García Pascual, que logró en el minuto 52 gracias a un buen cabezazo. Los tres puntos dejan a los sevillistas en Primera División una temporada más, después de alcanzar los 41 puntos a falta de dos jornadas por disputarse. La derrota deja a Las Palmas en una grave situación, con 32 puntos y, de momento, a tres de los 35 del Alavés que marcan la salvación, con seis en juego.

EFE El Sevilla celebra el gol de Álvaro García Pascual frente a Las Palmas

El domingo, Las Palmas se enfrentrán al Leganés, club que se encuentra justo por encima; para jugar en la última jornada de Liga contra el Espanyol, en el estadio de Cornellá. Pero el equipo insular no solo se fue con el enfado de la derrota, sino que el partido dejará las quejas por una jugada que puede marcar el descenso del equipo.

la gran polémica del partido

EFE SEVILLA, 13/05/2025.- El portero del Sevilla Ørjan Nyland en el suelo durante el partido de la jornada 36 de LaLiga que Sevilla FC y UD Las Palmas disputan este martes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. EFE/Julio Muñoz

En el minuto 77 se vivió la jugada polémica del partido, cuando Martínez Munuera pitó falta de Marc Cardona a Nyland en el salto dentro del área. La bola se le escapó de las manos al meta sevillista y McBurnie marcó, pero el árbitro acababa anulando el tanto. La decisión provocó el gran enfado del club insular, que parecía tener razón viendo la repetición de la jugada.

En Tiempo de Juego, Pedro Martín, comentarista arbitral, no dudó en reconocer el fallo de Martínez Munuera a la hora de no dar por válido el gol: “Va a buscar el balón el jugador de las Palmas y chocan, pero los árbitros son muy sensibles al portero cuando es fallo del portero; tiene que salir a despejar. El portero del Sevilla estaba fuera del área pequeña, que es la zona más sensible”.