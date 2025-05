Suso, sobre los Biris, en El Partidazo de COPE: "Tuvimos una reunión con ellos"

Publicado el 14 may 2025, 00:10 - Actualizado 14 may 2025, 00:17

Tras el emocionante Sevilla – Las Palmas, donde el equipo hispalense consiguió la victoria para conseguir la salvación virtual, Juanma Castaño entrevistó en 'El Partidazo de COPE' a Suso, jugador del equipo sevillano.

El futbolista español aseguró que en los últimos minutos pasaron mucha “angustia” porque “eran momentos muy delicados, donde lo veníamos pasando muy mal. La victoria es importantísima”.

Además, también comentó en la jugada polémica en el que se le anuló el gol del empate a Las Palmas y afirmó que “no he visto las imágenes, pero la iba a blocar y en el momento en el que le toca no la coge”. En este mismo aspecto también quiso expresar que si “el Sevilla hubiera bajado no sería por culpa los árbitros”.

“En esta semana había visto el ambiente un poquillo frío, un poquito feo, no sé, no me gustó mucho, y ahí estaba en casa, yo sabía que la gente iba a responder a las mil maravillas, intenté mover un poquito el avispero, la gente respondió, porque en estos momentos sí que le hacen falta muy poquito, yo creo que ellos han respondido hoy espectacular, desde el calentamiento han empezado ellos ganando el partido, venimos de jugar finales, pero hoy era otra final, de otra manera, pero era otra final, yo creo que ellos hoy han hecho muy bien”, reflexionó sobre el momento social por el que está pasando el equipo.

“La semana pasada tuvimos una reunión con ellos y fue lo que les dije, que hay que saber diferenciar el momento que estamos de lo que queremos. Después van las quejas, las protestas, lo que quieras, lo que no te guste. Lo primero Sevilla, es el club. Estamos en una situación muy difícil, nos tenemos que salvar, y ya después habrá tiempo para todo”, finalizó.