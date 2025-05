La reacción de Carlos Herrera a la rueda de prensa de Ancelotti tras anunciarse su salida del Real Madrid: "No se puede"

Este lunes, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunciaba que Carlo Ancelotti será el próximo seleccionador nacional de Brasil. El actual entrenador del Real Madrid dejará el club blanco horas después del final de LaLiga para ponerse al frente de la selección.

Tras el anuncio, el italiano atendía a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Mallorca y hablaba por primera vez de esta nueva etapa que está a punto de comenzar.

Sus palabras se han colado en 'Herrera en COPE', donde María José Navarro ha querido compartir con Carlos Herrera y todos sus oyentes un fragmento de lo que decía horas antes Ancelotti:

"Nunca he sentido que Madrid no me quería. Madrid me quiere también si el día 25 me voy a Brasil. Estas son las cosas de la vida, yo no podía ser el entrenador de Real Madrid toda la vida. Son las cosas normales de la vida que no hay que hacer un drama de esto.

Seré un aficionado de Real Madrid por toda la vida. En mi carrera, cuando empecé a entrenar, nunca pensé que podía entrenar en Real Madrid para 6 años".

Tras escucharlo, Herrera no podía evitar hacer una breve valoración de sus palabras y aseguraba estar de acuerdo con el italiano: "La verdad es que estas declaraciones están llenas de sensatez, prudencia y sencillez. No se puede ser entrenador toda la vida".

Cargando…

Un gran reto en su carrera

Además de estas palabras, Ancelotti se refirió al reto que afronta y la felicidad que supone para él: "El sentimiento personal, obviamente desde el día 26 seré el entrenador de Brasil. Es un reto muy importante, pero hasta ese día soy el entrenador del Real Madrid y quiero acabar bien este tramo final y esta fantástica aventura aquí.

Soy muy feliz. Si no tenía la rueda de prensa, hoy era un día fantástico -bromeó-. Pero tengo que explicar cosas que no quiero, porque tengo la camiseta del Real Madrid hasta el próximo día 25. Respeto esta camiseta, sí, pero soy muy feliz por lo que me está pasando.

Vosotros estáis muy interesados en lo que pienso, pero tengo que pensar los tiempos que estoy viviendo, que son los días que me quedan aquí y, por el gran respeto que le tenga a este club afición y jugadores, estoy totalmente focalizado en lo que tengo que hacer en este último tramo de esta aventura espectacular".

EFE El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti durante la rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo celebrada en Valdebebas, Madrid este martes antes de su enfrentamiento liguero de mañana contra el Mallorca

Respecto al momento en el que el Real Madrid sacará el comunicado oficial, le ha restado importancia: "Lo hará cuando ellos quieran, no hay ningún tipo de problema. Lo hará en los tiempos que ellos quieran y consideren oportunos; como hizo la Confederación Brasileña ayer.Cada uno actúa como mejor quiere actuar".