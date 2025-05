Madrid - Publicado el 14 may 2025, 01:03 - Actualizado 14 may 2025, 01:08

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará ante Charles Oliveira por el cinturón del peso ligero de la UFC el 28 de junio en Las Vegas. El luchador español ya tiene la fecha por la que peleará por el cinturón del ligero, que se ha quedado vacante después de que Makhachev haya subido al peso welter.

El luchador anuncia en ese tweet que "El 28 de junio otro sueño se hará realidad: seré el campeón del peso ligero. Charles, te pido disculpas de antemano... Sólo lucho por mis sueños. Es una pena que Makhachev haya huido. 17-0”.

Topuria ya adelantó el 9 de diciembre, en El Partidazo de COPE, que se enfrentaría a Charles Oliveira y lo hará en el T-Mobile de Las Vegas, con una capacidad para 20.000 espectadores. Ese día, Juanma Castaño ya le preguntó cuáles eran sus planes para 2025, y él fue muy claro: "Estoy entrenando bien, después de la Navidades haré un entrenamiento específico. Se habló de Miami pero no lo sé, me quedan un par de conversaciones pendientes. Yo tengo claro cómo lo quiero hacer: me gustaría subir a la categoría siguiente y contra Charles Oliveira porque Islam Makhachev, que es el campeón, va a combatir en enero y no podrá estar en abril".