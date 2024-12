Iván Ferreiro revela a Carlos Moreno 'El Pulpo' la llamada de Leiva para participar en su villancico: "Aceptó por tocar la batería"

Iván Ferreiro ha desvelado en exclusiva a Carlos Moreno ‘El Pulpo’ cómo Leiva se unió a su particular versión del clásico navideño Fairytale of New York, de The Pogues. El cantante vigués, quien recientemente sorprendió con esta adaptación navideña, compartió en Poniendo las calles la anécdota detrás de la formación de una de las superbandas más inesperadas de esta Navidad.

La nueva versión de Fairytale in New York de Iván Ferreiro cuenta con un elenco de lujo, que incluye a artistas como Rozalén, Pablo López, Santi Balmes, Mikel Erentxun y Leiva, quien fue el primero en sumarse al proyecto. En la entrevista, Ferreiro explicó cómo la idea comenzó como una "broma", pero rápidamente se convirtió en una de las iniciativas más emocionantes de la temporada navideña. La clave de la participación de Leiva, según Ferreiro, fue un motivo muy sencillo: "Leiva aceptó por tocar la batería", explicó entre risas.

"Fuimos pensando, ¿quién llamamos? Y Leiva, que siempre está dispuesto para los proyectos bonitos, fue el primero en decir '¡sí, vamos allá!' Y me dijo que quería tocar la batería. Así que pensé, si Leiva va a estar, hagamos una superband", relató Iván Ferreiro en el programa. En la versión, Leiva no solo aporta su sello en la percusión, sino que también se une a una formación repleta de grandes nombres de la música española.

Europa Press El cantante Iván Ferreiro durante una actuación en el WiZink Center, a 13 de enero de 2024, en Madrid

Iván Ferreiro, quien se ha mostrado muy influenciado por la tradición de la música navideña anglosajona, detalló cómo su versión en español no solo reinterpreta la icónica letra de The Pogues, sino que también la adapta a un contexto más cercano: “Quería que la historia estuviera situada en Madrid, un lugar al que todos llegamos en algún momento, y donde se da esa magia de las Navidades”, señaló el artista. La referencia a la ciudad de Sabina, en lugar de Sinatra, subraya esta conexión de Ferreiro con Madrid y la idiosincrasia de la vida española.

Su villancico

La canción, que recoge la esencia de la Navidad desde una perspectiva más inclusiva y diversa, se convierte en un emotivo retrato de los encuentros entre personas de diferentes regiones, con Rosalén, Pablo López, Mikel Erentxun, y Santi Balmes sumando su talento en esta reinterpretación.

Durante la entrevista, Carlos Moreno ‘El Pulpo’ también le preguntó a Iván Ferreiro sobre cómo logró reunir a tantos artistas para el proyecto. “La verdad es que no costó mucho convencer a los amigos. Fue un trabajo en equipo, cada uno con su papel, pero todos disfrutando mucho de la experiencia”, confesó Ferreiro, quien destacó la importancia de que todos los involucrados en la grabación pudieran disfrutar del proceso y sentirse parte del proyecto, más allá de los roles protagónicos.

Con respecto al villancico en sí, Iván Ferreiro explicó que la canción de The Pogues, aunque entrañable, tiene una carga más sombría en su mensaje, mientras que su adaptación busca dar un tono más alegre, ubicando la historia en el Café Pavón de Madrid. El tema es una especie de himno de la convivencia, el reencuentro y la nostalgia, algo muy propio de las fechas navideñas.

Europa Press El cantante Iván Ferreiro

En cuanto a su propia relación con la Navidad, Ferreiro se mostró reflexivo. Aunque reconoce que en su infancia vivió las fiestas con mucha más inocencia, también se ha dado cuenta de que, a medida que pasa el tiempo, la Navidad se va tornando más melancólica, especialmente al pensar en los que ya no están. No obstante, la música sigue siendo un refugio, y el villancico es una forma de revivir la magia de esas primeras navidades.

Con esta versión de Fairytale in New York, Iván Ferreiro no solo consigue que su música se cuele en los hogares españoles en estas fiestas, sino que también demuestra que la música, más allá de las generaciones y las distancias, sigue siendo el mejor lenguaje para hablar de los sentimientos que nos unen.

El artista, quien acaba de lanzar Puede que Madrid sea una trinchera pop, un álbum en directo que captura la energía de su concierto en el WiZink Center, sigue consolidándose como una de las figuras más influyentes del pop español. No solo por su legado musical, sino por su capacidad de reinventarse y emocionar a través de su música, como demuestra esta nueva joya navideña.