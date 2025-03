Una historiadora revela lo que nunca se ha contado de la conquista española en América y que pone a España en valor: “Nos tragamos lo que dicen”

Madrid, 1945, justo cuando está acabando la Segunda Guerra Mundial. Es en ese momento en el que nace Lola Higueras, en el seno de una familia de artistas. Su padre era escultor, su tía una referente de la música en nuestro país y, poco después, su hermana sería cantante de ópera en Viena.

Inspirada por el arte, decide meterse a estudiar música pero, poco tiempo después, descubre que tiene una curiosidad que no está resuelta y que necesita satisfacer. Así, a finales de los 60, cambia completamente de rumbo y se licencia en Historia en América.

Ella no lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar para convertirse en una de las mejores historiadoras con las que contamos. En su historial está haber sido jefa de investigación en la sección de Manuscritos del Museo Naval, y ser la primera arqueóloga submarina de España.

Es, precisamente en el Museo, donde consigue desarrollar su carrera, llegando a desvelar más de 2000 naufragios históricos. Ella no lo sabía, pero su destino no estaba en lo establecido por la sociedad.

“En ese momento éramos dos mujeres, la archivera y yo. Luego ya hubo oposiciones y fueron entrando distintas personas. Es un museo sorprendente para todos los que lo visitan, tenemos un horario más amplio y mucha visita, está centrado en el mundo marítimo y multidisciplinar” comenzaba contando sobre el lugar en el que su carrera se ha desarrollado.

La arqueología submarina, motivo de orgullo para España

Era 1970 cuando el director del Museo Naval buscó específicamente a Lola Higueras. Era de sus mejores historiadoras y tenía mucho que aportar. La misión no era al uso, pero podía convertir a España en un motivo de absoluto orgullo.

“El director del museo entonces era un gran visionario y referente. Me llamó nada más entrar y me dijo que en esta disciplina tendría mucho España que decir. Me dijo de formarme y fue una maravilla, el mar ha sido siempre mi gran ilusión” confesaba sobre cómo se introdujo en la arqueología submarina.

Las primeras incursiones no fueron fáciles, porque se trataba de adiestrar a una persona que jamás se había adentrado a metros de profundidad de grandes océanos pero, pronto, descubrió que era una gran vocación.

Lola Higueras en COPE

“Descubrí dos cosas fundamentales: una de ellas es mi enorme capacidad de adaptación al medio y también que era apasionante, lleno de color. Es un mundo fascinante, difícil de compartir con quien no ha tenido la experiencia, te descubre mucho de ti mismo” decía.

Poco a poco, fue metiéndose en los pecios y en los objetos que anidan a metros de profundidad y que pertenecieron a exploradores españoles, que fueron reyes de los océanos.

“He tenido una formación muy sólida, aconsejo a todos no bucear en solitario, aunque te sientas bien formado y con mucha experiencia” explicaba.

Lo que nunca se contó de la conquista española de América

Lola Higueras es una gran historiadora y tiene mucho que aportar a la investigación, pero, aparte de ello, es una gran conocedora de la historia de América, muy ligada, por supuesto, a la española.

Su libro “Despertar del Olvido” profundiza en algo que ha sido, hasta ahora, desconocido por todos en la conquista española del continente.

“Este libro es la enorme importancia de la mujer en Indias en el siglo XVI, es muy desconocido. Es divulgativo pero bien documentado, descubre bastantes cosas que no saben de la España del momento, gran potencia científica y política cuando inicia la navegación oceánica” comenzaba explicando.

Alamy Stock Photo Grabado de la edición española de la obra de Prescott, que representa una batalla entre españoles e indígenas en las llanuras de Riobamba, actual Ecuador. Episodio de la conquista del Perú, 1534. 1851

Y es que, como decía, tenemos la idea de que solo los hombres españoles cruzaron el océano para conquistar América, pero hubo muchas mujeres que se embarcaron en esa aventura.

“He conseguido bucear en unas cuantas que son muy importantes. Desarrollaban la política, la guerra (luchan con los hombres en la conquista), la enseñanza, la cultura, la empresa... En América son emprendedoras y tendrán grandes negocios” comenzaba contando en 'La Tarde'.

“Es un episodio muy importante y no es por qué sí, está dentro de una política muy importante de los Austria para españolizar esa sociedad indiana” afirmaba Lola Higueras.

Y esto, tan desconocido para todos, dice que es algo que han tratado de ocultar para desprestigiar la historia española. “Nos tragamos todo lo que nos dicen sin rechistar, la gente está muy desinteresada de lo grandes que fuimos” decía.

“Tengo que decir con optimismo que hay un movimiento muy importante en Hispanoamérica en las universidades, hay un número creciente de profesores que están retomando el valor de lo que fue la expansión española en América” defendía Lola Higuera.

Afirma esta importante historiadora que, por supuesto, en la conquista española hubo “muchas luces y sombras” pero que, en absoluto, es el genocidio que ciertos nos quieren hacer creer. “La expansión española tuvo como base un corpus documental increíble, de defensa absoluta de lo indígena” sentenciaba.