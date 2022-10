Así es la 'leyenda rosa', la otra "historia" sobre la colonización de América: "Hay que buscar la verdad"

El 12 de octubre, pero de 1492, Colón pisó tierras americanas. La corona española crecía gracias a su descubrimiento y con ello una huella eterna del imperio español. Aunque también hay otros lugares donde la Corona dejó su impronta. Seguro que recuerdas la famosa hazaña de “Los Últimos de Filipinas”. La colonia fue española durante más 300 años. Pero hoy podemos decir que es una de las hispanidades olvidadas, según nos confirma el filólogo José Francisco Ruiz Casanova: “Es olvidada porque en el proceso final de la independencia, se produjeron una serie de circunstancias políticas en las que estuvo implicado el ensayista José Rizal que terminaron con su ejecución”.

José Rizal es experto en el hispano-filipino y un literato implicado en la independencia de Filipinas. Hoy en día se le considera un héroe para el país. Y es que Filipinas estuvo bajo la influencia española hasta 1898, cuando pasó a manos de los EEUU. Posteriormente, en el siglo XX, la ocupación japonesa terminaría con lo poco que quedaba de España en el país.

Aunque podemos decir que todavía hay reductos de población que usan la lengua española. En la isla de Guam, por ejemplo, lo usan un 30% de sus habitantes. Holly vive allí y ha confesado a 'La Tarde' de COPE una de las tradiciones que quedan gracias a los misioneros que allí habitaron: “Una de las cosas que la gente sabe de español o la tradición es la de rezar juntos en familia”.

La interpretación de la conquista de un nuevo mundo

Con motivo del Día de la Hispanidad, Fernando de Haro ha aprovechado en el programa de hoy de 'La Tarde' para hablar sobre legado que ha dejado España en los países latinoamericanos. En la charla ha participado tanto Luis Antequera, periodista y escritor del libro “Historia desconocida del descubrimiento de América”, como Borja Cardelús, jurista, economista y autor de “América hispánica: la obra de España en el Nuevo Mundo”.

La interpretación de lo que fue la conquista de América nunca es pacífica. Ni por unos ni por otros. Luis Antequera explica por qué: “Principalmente, por intereses políticos variados, primero de los que eran rivales de esta historia y que estaban interesados en transmitir una historiografía determinado que es antiespañol: las repúblicas americanas. Ellos van a reemplazar a los 4 virreinatos que dejó España”. Aunque Antequera señala una justificación curiosa y nacional: “Lo más fascinante de todo es el propio interés que tenemos los españoles en desvirtuar todo. Es el factor más sorprendente de todo”.

Otra cuestión que surge en este día tan señalado del calendario es si una persona que se siente muy español es de derechas. “Es fruto del discurso que se ha impuesto en todo el mundo, incluído España. Nuestro país sale muy mal parado en este aspecto y todo lo demás sale bien. Lo que ocurre es que cuando se independiza América, al menos 20 caudillos de la herencia española fragmentada en tantas repúblicas facilitaron esto para el control de la corona británica”, señala Borja Cardelús.

Existe un término medio donde la verdad es la clave

A pesar de las dos corrientes sobre la conquista de América, Luis Antequera señala que existe un término medio: “Es evidente que hubo un abuso de los españoles en los territorios indígenas y evidentemente son errores. Pero no se puede hablar de una equiparación entre la leyende negra y la leyenda rosa. Yo me pregunto quién ha hecho la rosa, porque parece que solo existe la negra. Simplemente, queremos explicar la parte rosa de esta leyenda y no la estamos haciendo nosotros”.

Borja Cardelús vuelve a explicar su punto de vista sobre este asunto: "Entre la leyenda negra y la leyenda rosa hay que buscar la verdad. Cuando España entra en contacto con las tierras del nuevo mundo, se crea una nueva civilización hispánica y hay un aumento de la natalidad en estas tierras, por no hablar de la evangelización que se produjo. Creo que la leyenda rosa se impondrá sobre la negra”.