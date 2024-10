¿Deben los españoles pedir perdón por la conquista de América? El personaje inadvertido que se ha vuelto clave en el debate

Este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, se reabre un debate que cada año cobra fuerza: el papel de España en la conquista de América. Entre los matices históricos que aún se discuten, surge una pregunta recurrente: ¿fue un genocidio, una evangelización o una expansión territorial? Cristóbal Colón fue sin duda el protagonista del descubrimiento y así pasó a la historia, pero todavía hay quienes exigen a los españoles pedir perdón por los acontecimientos que marcaron aquellos tiempos.

Adelaida Sagarra, profesora de la Universidad de Burgos y especialista en Historia de América, afirma tajantemente a quienes desde México nos han exigido recientemente pedir disculpas que no. “No tienen razón. Primero porque no creo que tengamos que pedir perdón. Segundo, porque nosotros y ellos no somos aquellos de hace cinco siglos”, señala en una entrevista en COPE Burgos.

Sagarra añade que, incluso si se pudiera hablar de responsabilidad, sería absurdo hacerlo, ya que “México es una creación española. La nación mexicana, la cultura mestiza mexicana no coincide con el imperio mexica de Tenochtitlan”.

Colón y los matices de la conquista

En el debate sobre la conquista de América es habitual centrar la atención en la figura de Cristóbal Colón. Sin embargo, su llegada a tierras desconocidas fue solo el inicio de un proceso mucho más complejo y prolongado. Colón es recordado como el navegante que "descubrió" América en 1492, pero tras ese primer viaje, las necesidades de la Corona cambiaron.

Durante siglos, se ha hablado del descubrimiento de América como un hito positivo, aunque en los últimos años, cada vez más voces aluden a la conquista y a las consecuencias negativas que tuvo para las civilizaciones precolombinas. "Es cierto que a veces se da más importancia al relato, que generalmente tiene un tinte muy ideológico, que a la historia científica", apunta Sagarra. La profesora añade que no se puede ignorar que en esos años también hubo personas que, como el padre Las Casas o la reina Isabel, trabajaron por comprender y respetar a los pueblos indígenas.

Un personaje clave que merece ser recordado

Pero más allá de Colón, hubo un hombre que desempeñó un papel esencial en los años posteriores al descubrimiento, alguien cuyo nombre ha quedado en un segundo plano de la historia: el obispo Juan Rodríguez de Fonseca. Esta figura fue crucial en la planificación y organización de los siguientes viajes a América, así como en la administración de las nuevas tierras que los Reyes Católicos anexionaron a la Corona.

Fonseca fue el responsable de frenar el personalismo de Colón, garantizando que las nuevas exploraciones respondieran a los intereses de la Corona, y no solo a los del navegante genovés. Gracias a su capacidad de organización, fue posible el segundo viaje de Colón, con una flota de 17 navíos y más de 2.000 tripulantes. Fonseca preparó esa expedición en apenas dos meses, algo asombroso para la época.

Un ciclo de conferencias para recordar a Fonseca

El próximo 4 de noviembre se cumplirán 500 años de la muerte de Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos entre 1514 y 1524. Para conmemorar su legado, el Cabildo Metropolitano de Burgos y la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes han organizado un ciclo de conferencias bajo el título Diálogos en la Escalera Dorada.

Este ciclo tiene como objetivo destacar la importancia de un hombre clave en la política de los Reyes Católicos, responsable de gestionar los asuntos indianos durante 30 años. Fonseca no solo fue fundamental en los viajes posteriores al descubrimiento de América, sino también en otros hitos históricos como la expedición de Magallanes-Elcano o las Leyes de Burgos, que trataban sobre los derechos de los indígenas.

Un legado en la política y el arte

En la presentación del ciclo, el deán-presidente del Cabildo, Félix José Castro, resaltó la trascendencia de celebrar un homenaje a "una persona tan importante para la historia de nuestro país y la de Burgos como Rodríguez de Fonseca". Por su parte, René Jesús Payo, presidente de la Institución Fernán González, destacó la influencia del obispo no solo en la política y el comercio, sino también en las bellas artes.

El propio ciclo de conferencias tendrá lugar este mes de octubre y también la primera semana de noviembre en la Escalera Dorada de la catedral, un espacio renacentista que sintetiza lo mejor del arte plateresco burgalés, y cuya creación también se debió al mecenazgo de Fonseca.

Un desconocido imprescindible en la historia

Adelaida Sagarra, también participante en este ciclo, subraya que Fonseca fue “un hombre del Renacimiento, que entendió que el conocimiento es poder, y se puede usar para mandar o para servir”. Además, remarca la relevancia de Fonseca como el gran impulsor de las primeras expediciones a América tras Colón, un detalle que ha pasado desapercibido para el gran público, pero que fue fundamental para la historia de España y del Nuevo Mundo.

El ciclo de conferencias pretende, precisamente, arrojar luz sobre figuras como Fonseca, que fueron imprescindibles para el desarrollo de la América colonial. Como concluye Sagarra, "el mundo actual no se entendería sin Hispanoamérica. Procedemos de una historia que no podemos cambiar, y por eso tenemos que aprender de ella".