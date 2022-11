La Foto: "No se aprende de una vez para siempre. El instante no se puede marinar"

La foto que me ha llamado la atención hoy es el retrato de una gran galería de dorados, mostazas, mieles, caramelos de azúcar tostada, de bronces viejos y nuevos, de óxidos suaves. Un ancho camino avanza flanqueado por arces, los arboles tienen troncos grandes, viejos y señoriales. Los arces han dejado el suelo alfombrado de monedas bizantinas, de oro de otoño, de hojas con una vida madura que se acercan al final, y que por eso se acercan al comienzo. Como decía el poeta en el comienzo está mi final y en el final está mi comienzo. . Las hojas, orfebrería en los grandes árboles de la foto, cuelgan a punto de caer con sus nueve puntas pizpiretas. Las hojas de arce son estrellas coquetas que van del amarillo al rojo y que acaban como ascuas apasionadas. Bajo el túnel de otoño una niña juega a la pelota con sus padres. Ya mismo le llegará a esos padres la otoñada. Dicen que en los viejos anida la ciencia de uno mismo, pero eso es como decir que en los niños domina la inocencia. Y no hay ninguna edad en el que se pueda dar por ganada la partida, nada está asegurado ni garantizado, no hay póliza que nos ponga a salvo de la vida. Sí, el otoño debiera ser el tiempo de la sabiduría después de una vida larga. El otoño es el tiempo en el que se puedan llenar cestos con tesoros dorados, pero el haber tenido muchas experiencias no nos asegura haber aprendido algo de ellas. No se aprende de una vez para siempre, en cada instante hay que volver a desnudarse de los que hemos sido para volver a ser. El instante no se puede marinar, no se puede meter en una lata de conservas, no se puede salar el instante como se sala un arranque. En el comienzo está el final, en el final está el comienzo y digan lo que digan las compañias de seguros no hay póliza para la vida.