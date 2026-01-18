Antonio Maíllo propone conformar un nuevo bloque de izquierdas y pide primarias para sustituir a Yolanda Díaz

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha afirmado en el programa 'La Mañana de Fin de Semana' que es necesario ir "mucho más allá de lo que actualmente representa Sumar" para conformar un bloque de izquierda alternativa que sea relevante en el próximo ciclo electoral. Maíllo ha aclarado que no se trata de liquidar la coalición, sino de actualizar un proyecto político para un "cambio de época".

Un proyecto "superado"

Según ha explicado, el proyecto que se presentó en 2023, aunque tuvo el mérito de permitir la formación del actual Gobierno, ahora mismo está "superado". El líder de IU ha insistido en la necesidad de acelerar este proceso de actualización debido a que "los tiempos políticos avanzan a una velocidad que no son las normales en otro momento histórico".

Europa Press La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

Al ser preguntado por el futuro de Yolanda Díaz, Maíllo ha subrayado que la definición del proyecto político es prioritaria, pero ha defendido firmemente la convocatoria de primarias. "Así lo defiendo, y como Yolanda, pues cualquier otra persona", ha señalado, argumentando que quien aspire a liderar debe someterse a "un proceso de primario participativo".

En este sentido, el coordinador de IU ha sido crítico con la trayectoria de Sumar hasta ahora, al considerar que "evidentemente, no ha habido un proceso que haya se haya podido considerar amplio y participado, ni mucho menos". Para Maíllo, las primarias son un "revulsivo" para que la gente se haga "cómplice de un proyecto de esperanza para nuestro país".

Alianzas y financiación

Sobre la relación con otras fuerzas, ha confirmado que Podemos "no está" en la labor de confluencia y mantiene "una actitud de querer ir solo", una estrategia que Maíllo no comparte. A su juicio, "la separación no hace la fuerza", una realidad que, según ha dicho, la actual ley electoral "agrava absolutamente".

Finalmente, respecto al debate sobre la financiación autonómica, ha defendido un modelo que garantice la igualdad en el acceso a los servicios públicos. Para Maíllo, el objetivo es que "una persona enferma de cáncer sea atendida de manera exitosa y no pueda estar condicionada, según viva en Badajoz, Saavedra, Málaga o Valencia".

Ha concluido afirmando que la verdadera brecha en el país no es territorial: "La real división de España es la división de la riqueza y de la pobreza, no es otra". Por ello, ha apostado por un sistema que compense esas diferencias en lugar de "satisfacer la privatización de los servicios públicos".