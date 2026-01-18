Sheila Queralt, lingüista: "Hay ciertos patrones comunes en manipuladores y psicópatas: por ejemplo, intentan crear esa confianza al inicio"

La forma en que una persona se comunica puede desvelar rasgos ocultos de su personalidad e incluso delatar un perfil manipulador. Así lo ha explicado la lingüista forense Sheila Queralt en el programa 'Herrera en COPE', donde ha analizado los patrones de lenguaje que permiten identificar a estafadores o psicópatas, además de abordar el impacto de la inteligencia artificial en nuestra comunicación.

El patrón del manipulador

Según Queralt, en el análisis forense del lenguaje el foco no se pone en la personalidad, sino en el propósito de manipular. Los manipuladores siguen patrones claros: primero intentan crear confianza y empatizar con la víctima para que se sienta cómoda. Una vez establecida esa base, comienzan a hacer peticiones camufladas, creando una necesidad artificial para lograr su objetivo, ya sea en una estafa o en una transacción fraudulenta.

Este análisis es clave en la labor de los lingüistas forenses, que colaboran con la policía, jueces o clientes privados en casos de estafas, violencia de género o acoso escolar. La experta ha revelado que su profesión incluso ha inspirado a la ficción, como en la serie 'Mentes Criminales', donde el personaje de Blake fue creado con el asesoramiento del lingüista forense real Jim Fitzgerald.

El desafío de la inteligencia artificial

Queralt ha advertido de que cada vez es más difícil distinguir un texto escrito por una persona de uno generado por inteligencia artificial. Según la experta, los detectores actuales fallan más de lo que prometen, sobre todo cuando una persona modifica el texto de la IA. Ante este avance, la lingüista ha afirmado de forma contundente que, aunque hoy puede diferenciarlo, no sabe si podrá hacerlo en el futuro: “A día de hoy, sí. Mañana, ya no lo sé”.

No obstante, la especialista ha ofrecido una pista para que el público general pueda sospechar de la intervención de una máquina. Ha señalado que el uso frecuente de guiones largos es una característica distintiva de modelos como ChatGPT, un detalle gráfico que puede encender las alarmas.

El lenguaje como espejo social

La conversación también ha abordado el cambio en el lenguaje de los políticos. Queralt ha explicado que se ha pasado de un debate “desde el rigor” a uno centrado en la provocación deliberada para polarizar a la audiencia. “Son lenguajes actualmente muy provocadores, que se busca muy bien el vocabulario que van a utilizar”, ha señalado la experta.

Esta evolución hacia un lenguaje más directo y rápido no se limita a la política, sino que se observa en medios y libros como una adaptación a un interlocutor que busca inmediatez. Sin embargo, ha alertado sobre los riesgos de delegar la escritura en la IA, pues “ya hay estudios que lo están demostrando que se atrofia en ciertas partes del del cerebro”. Por ello, ha concluido abogando por usar la tecnología como apoyo, sin renunciar al rigor y la paciencia en la creación de contenido.