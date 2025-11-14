Sergio Dalma (61): "Reconozco que soy de ir al mercado a hacer la compra, me chifla, y el de la pescadería siempre me pregunta por mi nieto, voy todo el día enseñando fotos"

El cantante Sergio Dalma ha visitado el programa ‘La Linterna’ de COPE para presentar su nuevo trabajo, ‘Ritorno a Vía Dalma’, un disco con el que regresa a la música italiana quince años después del fenómeno que supuso ‘Vía Dalma’. En una charla con Ángel Expósito, el artista ha repasado su trayectoria y ha compartido reflexiones sobre su momento vital actual, marcado por su faceta como abuelo y una sensación de libertad renovada.

La faceta más personal de Dalma

Más allá de los escenarios, Dalma se ha mostrado como una persona apegada a la cotidianidad y a su familia. El artista ha confesado que disfruta de las tareas más comunes, como ir a la compra. “Reconozco que soy de ir al mercado a hacer la compra, me chifla, y el de la pescadería siempre me pregunta por mi nieto, voy todo el día enseñando fotos”, ha admitido. Esta faceta, alejada del foco mediático, es una parte esencial de su vida. “Cuando termino de cantar, desconecto y desconecto de verdad, me gusta pasar totalmente desapercibido”, afirma.

Su nieto Sergi se ha convertido en una figura central en su vida, confirmando aquello que le decía su madre: “Ya verás el día que seas abuelo cómo se siente todo de otra forma”. Este anclaje a la familia y al “barrio” es algo que, según ha explicado, intenta mantener siempre presente, siguiendo el consejo de su padre: “Por muy arriba que llegues, siempre sé humilde”.

Un regreso "inesperado" a Italia

Quince años después de la primera entrega de ‘Vía Dalma’, el cantante no anticipaba este regreso. “No pensaba que volveríamos otra vez a con las canciones italianas”, ha confesado, “pero nos dimos cuenta de que se habían quedado muchas canciones en el cajón”. La selección del repertorio fue un proceso intenso que duró ocho horas y en el que participaron varias generaciones de su equipo.

En este nuevo disco, Dalma se ha permitido ser “más arriesgado”, atreviéndose con versiones como la de “Parole, parole” de Mina, donde él mismo interpreta la voz principal. El álbum cuenta con una producción muy variada, con partes electrónicas y otras más orgánicas, y colaboraciones de gente con la que ha trabajado en sus giras. Se trata de un disco “de piel y de sensación”, porque, como él mismo asegura, “con la música estás trabajando con emociones”.

35 años de carrera: "Como si fuera el primer disco o el último"

Con 35 años de carrera a sus espaldas, Sergio Dalma mantiene la misma ilusión del primer día. “Cada vez que sale un proyecto, es como si fuera el primer disco o el último”, ha señalado. El artista ha recordado sus inicios, cuando en 1989 sacó ‘Esa chica es mía’ y pensaba que sería “una cosa de un disco y ya”. Lejos de aquella idea, ha construido una carrera sólida con la que ha superado todas sus expectativas.

Actualmente, se encuentra en una etapa en la que se siente “más ligero de equipaje” y “más libre”, aunque con la sensación de que “todavía tienes que aprender muchas cosas”. Por ello, le gusta rodearse de gente joven que le aporta “frescura y otra forma de trabajar”. De cara al futuro, tiene claro que el contacto con el público es insustituible: “Esa comunicación con el público, ni la inteligencia artificial podrá con ello”.