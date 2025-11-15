TIEMPO DE JUEGO
El debate que plantea Poli Rincón ante la ausencia de Pedri en la selección española: "¿A quién quitas si Fabián y Mikel Merino siguen a este nivel?"
La selección española se enfrentaba a Georgia con el objetivo de lograr la clasificación para el Mundial, aunque sacar el billete para el torneo dependía de una derrota de Turquía.
La selección española de fútbol visitaba este sábado a Georgia con el objetivo de lograr la clasificación para el Mundial 2026, aunque sacar el billete también pasaba por una posible derrota de Turquía contra Bulgaria.
Y para buscar ese triunfo, Luis de la Fuente tuvo que hacer varios cambios en su once titular debido a las numerosas bajas a las que hay que sumar Dean Huijsen, que esta mañana se quedaba fuera de la convocatoria por un pequeño problema muscular.
OYARZABAL LIDERA A ESPAÑA
Desde el pitido inicial, el combinado nacional dominó a Georgia. Los pupilos de Luis de la Fuente controlaban el balón y generaban las ocasiones de gol. Y tras varias llegadas, España logró abrir el marcador con un penalti que transformó Oyarzabal (0-1).
El gol reforzó el plan de la selección, que siguió acumulando posesiones de balón y encontró el 0-2 gracias a una combinación que culminó Zubimendi. Ese segundo gol hizo que Georgia intentara reaccionar, pero la defensa española se mantuvo sólida durante toda la primera parte.
Y antes del descanso, Ferran Torres puso el 0-3 en el marcador para asegurar un triunfo que en la segunda parte no peligró en ningún momento y que incluso se amplió con el 0-4 que anotó Oyarzabal.
EL DEBATE QUE PLANTEA POLI RINCÓN
Con el triunfo en el bolsillo, la segunda parte se transformó en un trámite y en la retransmisión de Tiempo de Juego los comentaristas se planteaban diferentes cuestiones pensando ya en el Mundial.
Poli Rincón, al ver que Luis de la Fuente sustituía a Mikel Merino y Fabián, se acordó de un Pedri que está lesionado. "No está y sabemos todos que es titular indiscutible", afirmaba el exjugador de internacional con España.
Y añadía seguidamente: "Pero si la selección sigue así durante el Mundial... ¿Qué hacemos con Mikel Merino y con Fabián? ¿A quién quitas de los dos cuando regrese Pedri?".
Alfredo Relaño se sumaba al debate y decía: "Al final, juegan 16 en cada partido. Miramos muchos los equipos titulares, pero no es tan grave". Una opinión con la que Heri Frade se mostraba de acuerdo y comentaba: "En el fútbol de los cinco cambios, la titularidad tiene menos valor".