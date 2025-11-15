Manolo Lama, en Tiempo de Juego: "Zubimendi es indiscutible en la selección española; y el Real Madrid no lo quiso"

España visitó este sábado a Georgia en la penúltima jornada de la Fase de Clasificación para el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Una concentración de España marcada por la polémica desconvocatoria de Lamine Yamal el pasado martes. Recordemos que desde los servicios médicos de la RFEF se mostró el malestar por la revisión médica que recibió el jugador del Barça a espaldas de la selección, y que le recomendaba estar entre siete y diez días de baja.

Con esa polémica ya olvidada, el seleccionador nacional Luis de la Fuente optó por el siguiente once ante Georgia: Unai Simón, Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Zubimendi, Fabián, Mikel Merino, Ferran Torres, Álex Baena y Oyarzabal.

Cubarsí le arrebató la titularidad a Dean Huijsen, ausente en la última ventana por un pequeño problema muscular y descartado por De la Fuente en Tiflis.

Con la lesión del centrocampista del Manchester City Rodrigo Hernández, el jugador del Arsenal Martin Zubimendi ha ganado peso en el once titular de Luis de la Fuente, tanto es así que fue el autor del segundo gol de la victoria española en Georgia.

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, Manolo Lama se rindió ante el mediocampista del Arsenal: "Yo soy un gran enamorado de Rodri. Creo que es el mejor medio centro español por encima de Busquets, aunque yo entiendo que todos digan Busquets, pero ahora mismo Martin Zubimendi sinceramente, es indiscutible en este equipo".

Comentando el encuentro estuvo el experto en fútbol internacional Julio Maldonado 'Maldini': "Va a tener que venir Rodri, va a tener que estar Rodri perfecto para quitarle el puesto y eso es muy difícil"

El exjugador internacional Poli Rincón también alabó al juego de la selección: "Es que tú miras en el centro del campo de la selección o miras a la selección y ves una figura que maneja el partido sin balón, con balón, maneja el ataque, maneja la defensa".

Tras estos análisis, Lama recordó que el Real Madrid no quiso fichar a Zubimendi en este pasado verano, antes de que el internacional cambiara la Real Sociedad por el Arsenal.