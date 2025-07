Va a un bingo y lo que le cobra el camarero por un tercio de cerveza hace que vuelva: "Hace años que no lo veía"

No todos los días se encuentra un lugar donde tomarse una cerveza cuesta menos de tres euros. En tiempos donde los precios en bares y restaurantes se disparan, una experiencia en un bingo de Madrid ha despertado la nostalgia de muchos oyentes del programa Poniendo las Calles, de COPE.

Manuel, camarero del Bingo Pegaso, se ha convertido en protagonista de una historia que combina madrugadas de trabajo, partidas de cartones y un precio que parece sacado de otra época. En conversación con Bea Calderón y Ana Quílez, este ponedor de calles compartía entre risas y simpatía cómo es el ambiente en este local madrileño, abierto incluso en verano: “El bingo no descansa. Hoy hemos tenido bastante afluencia. Hoy nos ha tocado estar corriendo para arriba y para abajo por la bandeja”.

Lo sorprendente llegó cuando hablaron de precios. “Una copa te cuesta ocho euros, un refresco tres, y un tercio, 2,80”, comentó Manuel, a lo que Ana respondió sin dudar: “¡2,80 un tercio! No me tomo un tercio por 2,80 desde hace años”. Entre la incredulidad y la alegría, Manuel confirmó que esa es la tarifa habitual en el bingo, donde aún se pueden encontrar precios populares mientras se juega, se cena o simplemente se pasa una buena noche.

Alamy Stock Photo El camarero sirve una cerveza en un hotel de Cáceres

“Ahí sí los tenemos”, respondía el camarero, orgulloso de poder ofrecer bebidas asequibles en un contexto donde cada vez más clientes revisan con lupa la cuenta antes de pagar.

Noche, cartones y 300 euros de premio

Manuel trabaja de noche y reconoce que no siempre es fácil conciliar el sueño después de una jornada que termina pasadas las 3 de la mañana. “Me cuesta mucho dormir. Me mandaron un relajante porque me ponía muy nervioso por la noche”, confesaba en antena. Pero a pesar del cansancio, no pierde el humor ni la amabilidad que le caracteriza.

Durante la entrevista, relató también que no es raro que alguien se marche con 200 euros en el bolsillo tras cantar bingo. “Y si cantas una prima antes de la bola a tope, te llevas 300 eurillos”, explicaba. Las partidas especiales pueden incluso repartir hasta 1.000 euros, aunque esas, reconoce, “son más raras y dependen de la suerte”.

Alamy Stock Photo El grifo de cerveza de un bar en Ibiza

La conversación con Manuel recordó a otras situaciones virales relacionadas con la hostelería. En COPE hemos contado recientemente casos curiosos como el de una cuenta en un bar con un inesperado mensaje del camarero, o el camarero que encontró una sorpresa al recoger la mesa de un grupo de 17 personas.

Trabajar en un bingo

Además de los precios, Manuel ofreció algo aún más difícil de encontrar: hospitalidad. Invitó en directo a las locutoras a pasar una noche por el bingo: “Si pasáis un día y os tomáis algo de mi parte”, les dijo. Y no era una forma de hablar. También desveló que conoció en persona a Carlos Moreno, El Pulpo, en una noche de fiesta en un bar cercano al bingo: “Le dije que era ponedor, pero con un golpe en el pecho”, relató con orgullo.

Pese al agotamiento, el cariño de Manuel por su trabajo y por la comunidad de ponedores se palpa en cada frase. Un personaje real que, como tantos camareros en España, representa esa mezcla de cercanía y resistencia frente al encarecimiento generalizado del ocio. Aunque en este caso, todavía se puede brindar con una cerveza a 2,80. Como en los viejos tiempos.