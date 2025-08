Entra en un bar y lo que le exigen pagar hace que estalle el debate en redes sociales: una técnica "abusiva"

El debate sobre el cobro por usar el baño y la imposición de un importe mínimo para pagar con tarjeta, se ha reavivado tras el reciente tuit viral de @soycamarero. Un tuit que alcanza ya las 90 mil visualizaciones y que recoge opiniones de todo tipo. Dos prácticas a las que se enfrentan los pequeños comercios de nuestro país, los cuales afortunadamente cuentan con el apoyo de una legislación que les permite tomar la decisión más conveniente y el de gran parte de una sociedad cada vez más polarizada pero solidarizada con la causa.

El dinero en efectivo aún tiene hueco

En los tiempos que corren, pocas son las personas que se mantienen fieles a llevar efectivo en la cartera. De hecho, cada vez es más frecuente encontrar gente que admite no llevar ni un simple billete, más aún con la facilidad que han traído los pagos con móvil, sin embargo, el efectivo aún tiene su espacio en los comercios pequeños que no pueden asumir grandes comisiones. Esta práctica, no regulada por el Estado, genera situaciones tan inusuales como la denunciada recientemente en redes: “Quise usar el baño, el cartel pedía un euro que solo podía pagar en efectivo, pero además el local exige 10€ mínimo para usar la tarjeta. Salí a buscar cambio porque me negaron el pago”, lamenta un usuario en respuesta al tuit viral.

Alamy Stock Photo un billete de 20 euros para pagar en un restaurante

Los hosteleros se defienden argumentando las pérdidas que sufren por el simple hecho de no cobrar en efectivo: “Nos quitan un 0,4% del dinero total de la operación. Puede parecer poco pero a finales de mes se nota bastante”, contaba Alejandro López, dueño de Cafetería Cafeto. La OCU insiste en que, aunque cobrar no es ilegal, sí “puede considerarse abusivo si no se informa con claridad o se dificulta injustificadamente el pago a los usuarios”.

¿Una urgencia justificada?

En España, tenemos más de 3300 áreas de servicio, encargadas de que podamos hacer nuestras necesidades de manera gratuita durante los viajes largos en carretera, por lo que en ese sentido no hay queja posible. Ahora bien, en situaciones cotidianas, poder ir al baño cada vez resulta más difícil, a pesar de que muchos comercios aún no cobran por acceder a su servicio de forma gratuita. En 2025, la media de cobro por usar el baño en bares ronda los 0,60€-1€, aunque en zonas turísticas puede llegar a los 2€, según la OCU.

Otro de los temas que sacaron a relucir las personas que apoyan esta decisión de los hosteleros nos lleva a París, dónde incluso los baños públicos exigen un cobro: “En París los baños públicos hay que pagarlos, porque no iba a pagar en un establecimiento, otra cosa es que lo pidas por un niño pequeño”, afirma la usuario Lolga222 en X.

Alamy Stock Photo Área de descanso en España

Un problema de entendimiento

La mayoría de las personas que no apoyan estas decisiones, no aluden a la cantidad que se les exige pagar, sino a la obligación de llevar monedas y billetes con los que poder pagar estos servicios. Nadie niega la comodidad de pagar con el teléfono o con la tarjeta pero quizás nos hemos olvidado del efectivo demasiado rápido. Según el último sondeo del Banco de España, el 84% de los locales no exige un mínimo para utilizar la tarjeta. Un 16% que puede hacer que nos pensemos dos veces las cosas antes de poner un pie en la calle.