El enfado del colectivo de enfermeros por las condiciones del sector: "Es un mal endémico en nuestro sistema"

La Consejería de Sanidad valenciana despidió a más de 3.000 enfermeros de la región a través de un mensaje de WhatsApp. Así fue como los sanitarios se enteraron de que el lunes de la semana que viene será su último día de trabajo.

El enfado se ha extendido inmediatamente dentro del colectivo. El presidente del Colegio de Enfermería de Valencia, José Luis Tirado, ha asegurado en 'La Tarde' que muchos de ellos se han indignado al enterarse de esta forma. "Una forma poco elegante", ha señalado. "Los enfermeros merecen mayor consideración teniendo en cuenta que se han dejado cuerpo y alma para servir a la población", ha indicado en referencia a la pandemia de coronavirus y ha apostado por revistar presupuestos. "Apostar por eso y sacar el dinero como un reconocimiento a todos los profesionales que han estado sufriendo. Además se han adaptado y ahora podrían hacer una labor más eficaz y eficiente", ha añadido.

María es enfermera en Ourense y el lunes termina su contrato. "No era bueno en el momento en el que te obligan a cogerlo. Sientes que no puedes elegir", ha lamentado la sanitaria. "Miramos más por el paciente que por nosotros. Al final, cuando ves que el capitán del barco no tira, decidí no continuar porque las condiciones que me daban no combinaban bien", ha señalado.

En 'La Tarde' también hemos hablado con el vicesecretario general del Consejo General de Enfermería, José Luis Cobos, quien ha lamentado que la situación por la que ha pasado María y muchos de los enfermeros españoles se repite en todas las comunidades autónomas. "No es una cuestión de un sitio sino algo un de un mal endémico de nuestro sistema sanitario. Es algo que llevamos años denunciado y ahora que se ha puesto de manifiesto el papel de los enfermeros, no podemos tratarles como se les está tratando y menos como en el caso valenciano", ha apuntado Cobos.

"En enfermería hay un gran déficit a nivel mundial. En España nos faltan más de 100.000 enfermeros", ha señalado. En este sentido, ha recordado que muchos enfermeros y enfermeras "corrían por los pasillos para sacar la situación adelante", en alusión a los momentos más duros de la pandemia de coronavirus. Recordamos que muchos de los contratos que se han ofrecido fueron temporales, precisamente, para cubrir las plazas necesarias para poder hacer frente al virus en los hospitales. "No se puede maltratar así a las personas y han recibido una fuerte presión", ha concluido.

