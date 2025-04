Este es el dulce de Semana Santa que más engorda y no son las torrijas: es muy típico de Andalucía

Torrijas, buñuelos, pestiños o monas de Pascua son algunos de los dulces típicos de estas fechas que no faltan en los hogares españoles.

Además de suponer un manjar, son los principales culpables de que, durante esta Semana Santa, los españoles vayamos a engordar 4 kilos de media, es decir, lo mismo que en Navidad o vacaciones de verano.

Son muchos los productos típicos de los que vamos a disfrutar los próximos días, pero, sin duda, los dulces son los que más impacto tienen en nuestra dieta ya que, en su mayoría, hablamos de masas fritas con una gran cantidad de azúcar.

disfrutar, sin pasarnos

La clave, como en todo, está en el término medio, es decir, disfrutar de los platos que nos trae la Semana Santa sin pasarnos de la raya. Sobre todo para no tener que padecer sus efectos cuando tengamos que volver a la rutina, pero, ¿cómo podemos encontrar ese equilibrio? La nutricionista, Elisa Blázquez, nos da las claves en COPE.

"Una cosa es que todos los días te desayunes dos torrijas y otra cosa es que te tomes un par a lo largo de la semana. Podemos probar los dulces, que a todos nos gustan, pero no debemos olvidarnos de ciertas rutinas que ya tenemos en el día a día. La clave está en el equilibrio y la moderación", subraya Blázquez.

Pestiños

Y dentro de esa lista de dulces, siempre hay algunos que engordan más que otros. Los más calóricos son los pestiños, aunque siempre depende de cómo estén preparados.

LOS PESTIÑOS, LOS MÁS CALÓRICOS

"A veces llevan chocolate, mucha miel... pero el pestiño siempre está frito. Es una masa muy concentrada y uno de los dulces que más calorías tiene. Más o menos unas 500 calorías por cada 100 gramos. Sin embargo, por ejemplo, la torrija, aunque parece que es muy calórica, se suele preparar sin tanta miel, sin tanta fritura, y son más ligeras. Más o menos rondan entre las 200 y las 300 calorías por cada 100 gramos", nos explica la nutricionista.

En cualquier caso, estamos hablando de dulces, y la forma en la que son preparados siempre será determinante para el impacto calórico que van a tener en nuestro cuerpo.

LA RECETA MÁS SANA DE TORRIJAS

En el caso de las torrijas, que es una de las estrellas de la Semana Santa, Elisa Blázquez nos da las claves de la receta más sana que podemos preparar: "Vamos a comprar un pan de buena calidad, como el pan de kamut, que es una harina alternativa al trigo que es bastante densa y se puede comprar en los herbolarios. Tienes que hervir dos litros de bebida de avena, que es muy ligera, pero tiene un toque dulce. A la bebida de avena le ponemos mucha canela, ralladura de naranja y de limón. Entonces, esto va a tener un sabor buenísimo. Y ahí vas a bañar tu pan. Luego lo vas a rebozar en huevo, pero con poco aceite, porque con una buena sartén no necesitas poner muchísima cantidad. Quedan riquísimas".

Elaboración de torrijas - EFE

Al final, todo depende de la cantidad de azúcar y de aceite que añadas a tus postres.

Al margen de cuidar nuestra alimentación, las claves para no engordar más de la cuenta esta Semana Santa no son muy diferentes a las del resto del año y pasan, sobre todo, por no olvidarnos de tener actividad física.

Una de las recomendaciones que nos da esta nutricionista es hacer algo de ejercicio, sobre todo aprovechando las mañanas, para quienes tengan vacaciones.

compensar en las cenas

También podemos por optar cenar, por ejemplo, un caldo después de un día de comidas copiosas, pero sobre todo, tenemos que escuchar a nuestro cuerpo y evitar "comer por inercia" ya que, en estas fechas repletas de manjares, es complicado diferenciar cuándo tenemos hambre y cuándo no.

Son algunos de los consejos para evitar engordar la friolera de 4 kilos que son los que vamos a coger de media los españoles esta Semana Santa.