Marc López se acuerda de Rafa Nadal en El Partidazo de COPE un año después de su retirada: "Espero que haya vuelto a jugar al tenis por si tiene una exhibición contra Federer"

El subcapitán del equipo español de Copa Davis, Marc López, ha repasado la actualidad del equipo y ha desvelado la faceta más personal y desconocida de Rafa Nadal en una entrevista en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño. Desde Bolonia, donde España se prepara para medirse a la República Checa, López ha compartido detalles de su estrecha relación con el tenista balear, con quien ha pasado por todas las etapas imaginables: rivales, compañeros de dobles, campeones olímpicos, e incluso entrenador y pupilo.

Una amistad más allá de la pista

López, que conoce a Nadal desde que este tenía 15 años, mantiene una “amistad exquisita” con él. Aunque ya no se ven tan a menudo en persona, ha asegurado que el contacto a través de WhatsApp o llamadas es constante. En contra de la imagen seria que proyecta en la pista, el vicecapitán lo ha descrito como “el más bromista de todos” y un “tío cachondo”. “Rafa es una persona normal”, ha afirmado, desmintiendo que su seriedad competitiva defina su carácter fuera de la competición.

El respeto y la admiración que siente por su amigo son tales que López no ha dudado en compartir la frase que a menudo le repite: “eres mejor como persona que como tenista”. A pesar de que pueda sonar a halago exagerado, ha insistido en que Nadal “tiene unos valores y una manera de ser que son increíbles”, destacando su calidad humana por encima de sus logros deportivos, que lo sitúan como uno de los mejores de la historia.

La nueva vida de Nadal

Sobre la etapa actual del manacorí, alejado del circuito, Marc López ha explicado que, aunque echa de menos la competición, se ha adaptado muy bien a su nueva vida. “Es muy familiar y ahora está formando una grandísima familia”, ha comentado, refiriéndose a su reciente paternidad. Además, Nadal es “alguien muy activo” que disfruta de sus hobbies, como jugar a golf y la pesca, y ya estaba “preparado” para esta transición.

López ha revelado que Nadal ha jugado “muy poco” al tenis este año, incluso menos que a golf. Sin embargo, ha expresado su deseo de que esto cambie pronto, fantaseando con la idea de una exhibición junto a Roger Federer. “Sería un placer verlos de nuevo en pista”, ha señalado, mencionando el Santiago Bernabéu como un escenario “increíble” para un evento así, aunque ha aclarado que solo es un deseo personal y no una noticia.

Rafa Nadal, ¿presidente del Real Madrid?

Al ser preguntado por la posibilidad de que Nadal presida el Real Madrid en un futuro, Marc López, reconocido aficionado del Barça, ha admitido que “sería un gran presidente”. Aunque ha confesado que la idea le pondría “en un compromiso”, cree que para un aficionado madridista sería una gran opción para suceder a Florentino Pérez. “Si yo fuera madridista, me gustaría tenerlo como presidente”, ha concluido.

Finalmente, de cara a la eliminatoria de Copa Davis contra la República Checa, López se ha mostrado optimista a pesar de la sensible baja de Carlos Alcaraz. “Está complicado, pero tenemos un gran equipo”, ha declarado. Ha asegurado que los jugadores “han entrenado muy bien” y están “preparados para dar una alegría mañana”, consciente de que en el tenis y en la Copa Davis “puede pasar cualquier cosa”.