Así se celebra la clasificación para el Mundial de Curazao: con cerveza, ron y un plato estrella "que sabe a pollo"

La aficionada curazoleña Vendetta Roozendal ha explicado en los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' cómo se viven las victorias deportivas en su país que les han llevado al primer Mundial de fútbol de su historia. Roozendal, residente en España, ha confesado estar "muy contenta" aunque algo cansada tras una noche de celebraciones. "Me he quedado dormida, porque ayer no dormí nada", admitió en su conversación con Juanma Castaño.

Una fiesta por todo lo alto

Según ha relatado, los festejos en la isla se alargaron "hasta muy tarde de la madrugada". Le enviaron vídeos que mostraban cómo "tiraron fuegos artificiales", y ha explicado que este mismo día estaba prevista una rúa del equipo por todo el país para celebrar con los aficionados.

La aficionada ha destacado el gran orgullo que sienten sus compatriotas. "Entre nosotros decimos que es que somos hijos de somos clase aparte", ha asegurado con entusiasmo, para luego aclarar que el gentilicio correcto es 'curazoleño'.

Sopa de iguana, el plato estrella

En cuanto a las tradiciones gastronómicas, Roozendal ha descartado el cava, reservado para fin de año, y ha señalado que lo típico es beber "mucha cerveza" y whisky. Pero la gran sorpresa ha llegado con el plato principal: la sopa de iguana. "Comemos iguana, sopa de iguana", reveló.

Ante la sorpresa de los presentes, ha descrito que para el plato "se mata la iguana verde y se hace una sopa". Pese a la extrañeza que pueda causar, ha insistido en su sabor: "Sabe como pollo". Ella misma la consume cuando viaja a su país una vez al año para los carnavales, una fiesta que, según dice, es similar a la de Brasil.

El sueño de jugar contra España

Mirando al futuro, Roozendal ha expresado su deseo de que Curazao se enfrente a España en la fase de grupos, aunque es consciente de la dificultad. "Que vamos a perder, yo sé, pero mira... el balón es redonda, no sabes lo que puede pasar", ha comentado entre risas, mostrando su ilusión por un duelo en la cumbre.