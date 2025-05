El hábito que haces antes de dormir todos los días y que en realidad provoca insomnio y efectos secundarios

Fin de semana, después de unos cinco días de trabajo largos, y por fin con tiempo para descansar. Seguro que a lo largo de tu jornada laboral, has pensado en muchísimas ocasiones en el momento en el que pudieses quitar la alarma y dormir a pierna suelta.

Sin embargo, tras varios días madrugando, despertarte más allá de las 10 de la mañana es prácticamente imposible. Y eso que lo necesitabas, porque entre semana es muy difícil eso de conciliar el sueño, y ni te cuento como tengas niños pequeños.

A menudo escuchamos que tener una buena higiene de sueño es fundamental para, no solo descansar, sino tener calidad de vida. Sin embargo, también vemos cómo cada vez más hay muchas personas que sufren de insomnio crónico que dificulta un buen descanso.

Y no es baladí, porque se calcula que 1 de cada 2 españoles tiene insomnio. Los datos van más allá, y es que, entre 4 y 5 millones de españoles tienen alteraciones graves de sueño por las noches, y 12 millones se levantan al día siguiente con una profunda sensación de cansancio.

Los datos asustan, porque en los últimos 20 años se ha duplicado el problema, y el 15% de los españoles sufren ya insomnio crónico. Esto, por supuesto, tiene consecuencias nefastas, ya que se estima que acorte la vida entre dos años y medio y provoque una malísima calidad de vida.

Las razones detrás de nuestro insomnio

Probamos de todo, con tal de que podamos conciliar el sueño. Sin embargo, no siempre funciona, y esto es porque no tenemos en cuenta todo lo que hay que saber para tener buenos hábitos a la hora de descansar.

Es por eso que los expertos han creado la “guía pirámide del sueño” que, básicamente, consiste en dar las pautas precisas para tener una buena higiene de sueño.

Carlos Egea es el presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño y coordinador de la Alianza del Sueño y comentaba que el problema de insomnio es mucho más común en España que en el resto de Europa. “Nuestros horarios son diferentes a Europa, ya nos hace únicos, porque en términos generales dormimos poco, tenemos insuficiencia de sueño, cenamos tarde y nos acostamos tarde, y eso es un hándicap porque nos hace dormir menos” explicaba.

Alamy Stock Photo Dejar de utilizar las pantallas antes de ir a dormir es positivo para la salud.

Dice, además, que tenemos una concepción del sueño que no es especialmente sana y que deberíamos cambiar. “Deberíamos empezar por saber que el dormir no es tiempo perdido y no hay que consultar nada con la almohada. Deberíamos abogar por no cambiar horario de invierno a verano, estar más cerca de nuestra hora solar, cambiar nuestros hábitos de vida, de cuando cenamos... Nos hará cambiar como sociedad” explicaba.

Y es que, como él mismo asegura, tenemos que entender que dormir es como “una pócima, un bálsamo que nos ayudará a vivir mejor”.

El hábito que haces antes de dormir del que deberías desprenderte

Tendemos a pensar que, solo con el hecho de irnos a la cama, podemos dormir. Y claro, nos encontramos que es muy fácil que demos vueltas en la cama intentando conciliar el sueño y nos sale el tiro por la culata.

Y todo esto se debe, como explicaba el doctor, a que no ponemos en marcha los hábitos necesarios para conciliar bien el sueño. Por ejemplo, avisaba de que, normalmente, no tenemos bien acondicionada la habitación en la que vamos a dormir.

La temperatura no suele estar correcta, ya que aconsejan estar entre unos 17 y 21 grados. Por eso, recomienda no hacer deporte antes de dormir, ya que aumenta mucho la temperatura corporal.

“Tiene que ser al menos medio grado para iniciar el sueño asociado a la falta de luz. Si la temperatura es elevada, condiciona lo que tardamos en dormirnos” confesaba.

Uso del móvil antes de dormir

También pide que dejemos las pantallas lejos, y que hagamos ejercicios de relajación antes de dormir. “La emoción dificulta el dormirte, cualquier evasión, libro, radio...favorece como la música suave o los ejercicios de relajación antes de dormir” decía.

Además, hace incidencia en un hábito que casi todos hacemos antes de dormir y que provoca insomnio y es contraproducente. Se trata de beber líquidos poco antes de dormir, y es que puede provocar problemas de próstata, y “conduce a levantarte más veces para ir al baño, rompe el sueño y luego igual tienes dificultades para conciliarlo”.

Si en algún momento, por lo que sea no consigues dormirte, habla de un fármaco: las orexinas, que no provocan efectos secundarios.