La divertida reacción de Bruce Springsteen al probar un plato típico español en Barcelona: "eso nos lo dijo"

En apenas unas horas, con muchos nervios y también mucho calor, abrirán las puestas del Estadio Olímpico de Barcelona para uno de los eventos del año en España y en el mundo. Se trata, como no ignoras, de la primera gira de Bruce Springsteen, "the boss", en seis años. Y es que desde 2017 el estadounidense no se subía a los escenarios y, por eso, esta apertura de gira que comenzará en la ciudad española, es tan especial.

Esta noche comienza ante los ojos de los Obama, que ya están en Barcelona, de Steven Spielberg y de Tom Hanks, que se han trasladado hasta la ciudad condal para ver al "jefe" iniciar una de sus giras más especiales. En la ciudad, por cierto, tendrá dos citas: hoy y el domingo 30 de abril.

Son muchos los fans que, durante esta semana, han estado esperando a "The Boss" a las puertas de su hotel, donde esperaban verle y poder charlar con él, algo que muchos han podido hacer. Pero no solo sus fans españoles estaban deseando verlo, porque hasta Barcelona han viajado dos amigos de lo más especiales de Bruce Springsteen: Barack Obama y Steven Spielberg, con sus respectivas parejas.

Llevan en Barcelona solo unas horas, pero ya nos ha dado para comentarlo. Y es que ayer por la noche estuvieron en un restaurante de la ciudad condal cenando, y, en La Tarde, tenemos todos los detalles de esta velada.

La cena de Obama, Spielberg, Springsteen y José Andrés en Barcelona

Para ello, hablamos con Rafa Zafra, chef y copropietario del restaurante Amar Barcelona, donde cenaron tan ilustres personajes. Él mismo nos contaba que la reserva la hizo el chef José Andrés, aunque, "le dijo que no podía decirme el nombre, pero que era muy especial. Rápidamente atamos cabos" comentabael chef.

Eso sí, hasta las 22:30/23 de la noche, no les dijeron el nombre, y se pusieron a cenar sobre las 23:30 de la noche. Estaban encantados, porque José Andrés es amigo de Rafa Zafra. "Intentamos ser lo menos curiosos, pero sabíamos que eran ellos" contaba entre risas.

"Estaban más nerviosos ellos, porque llegaban tarde y con hambre. Había mucha ilusión por parte del equipo, es algo tan grande que ni los sueños te alcanzan, esta mesa de seis es algo único" explicaba con mucha emoción Rafa Zafra, que creía que este grupo era gente que "había cambiado la historia".

Y, ¿qué comieron? Pues nos cuenta que fueron muy naturales y, tras ojear la carta, comieron los clásicos: anchoas, ostras, salmón, tostas con manteca de caviar, gambas de rosas, y todo, en pocas porciones. "Los pescados y las carnes las acompañamos con pimientos del piquillo y patatas, y Bruce dijo "es la receta de mi madre, así de crujientes" contaba con risas.

Dice que cuando comieron las gambas fue muy divertido, porque todos estaban muy divertidos y concentrados en cómo pelarla y cómo chupar la cabeza. "Cuando el servicio nos dijo que no podíamos hacernos fotos, Obama entró en cocina, nos dio la mano y dijo que le encantaría hacerse una foto con nosotros" contaba.