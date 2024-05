Los socialistas de Laguna califican de problema de salud pública la mala calidad del agua en el municipio

Los socialistas en el Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid) han calificado este martes de problema de salud pública la mala calidad del agua que consumen los vecinos de dicho municipio.

La portavoz municipal socialista, Yolanda Lanza, recuerda que e ha es la tercera vez en menos de un año que su grupo denuncia esta circunstancia y lamenta que los vecinos llevan años viendo cómo el agua de sus grifos sale marrón y cómo en sus cubitos de hielo hay tierra.

En febrero de 2023, el que fuera concejal de Servicios Técnicos Urbanos y actual alcalde de Laguna de Duero llegó a reconocer públicamente que el agua no era apta para el consumo "y aun así no avisó a la población".

Así, el pasado 10 de mayo los socialistas han puesto en conocimiento de Salud Pública el resultado de los análisis del agua del municipio de los meses de febrero y de marzo que pidieron al Gobierno Municipal, ya que en base al RD 3/2023 de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico- sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, la calidad del agua supera los valores paramétricos y de no aptitud.

"Hasta la fecha, y con la opacidad con la que trabaja el Gobierno Municipal, desconocemos si los controles se hacen con la periodicidad requerida por ley, pero lo que está claro es que no cumplen con la transparencia de datos que recoge el Real Decreto, ya que establece que no solamente hay que publicar los datos en el SINAC (plataforma del Ministerio), si no que además tienen que publicar los datos en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento", advierte Lanza.

Para los socialistas de Laguna de Duero es una obligación poner en conocimiento de esta circunstancia a Sanidad ya que los vecinos del municipio se enfrentan, a su juicio, a un "grave problema de salud pública".

De esta manera, concluyen que será la autoridad competente la que deberá determinar si el agua de Laguna cumple con los parámetros para ser apta para su consumo con todas las garantías.