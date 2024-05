David Sánchez desvela el futuro de Pep Guardiola y si va a renovar con el City: "Lo que yo sé"

El Manchester City ha logrado un hito inalcanzable para cualquier equipo en la historia de 'la mejor liga del mundo' para muchos aficionados. El conjunto 'citizien' ha levantado su cuarta Premier League consecutiva tras conseguir la victoria frente al West Ham United (3-1) el pasado domingo. Este campeonato supone el décimo en la historia del Manchester y lo más llamativo de todo es que seis de estas ligas se han conseguido con la llegada del técnico catalán al banquillo.

Muchos intentarán minusvalorar lo conseguido por el entrenador, pero lo cierto es que la hazaña del Manchester City va más allá de un simple tema económico. La gestión de la plantilla ha sido excelente y Guardiola ha conseguido enderezar un proyecto que se inició con la entrada del capital árabe en el año 2008. Hasta la llegada de Guardiola, el City fue capaz de conseguir dos títulos de Liga, pero a la hora de competir en Europa, el equipo no terminaba de conseguir resultados importantes que le dieran la posibilidad real de competir por la Champions League. Con la llegada del técnico catalán, el Manchester City no ha logrado únicamente levantar una Champions, sino que el conjunto inglés se ha convertido probablemente (junto al Real Madrid) en el equipo más temido en esta competición.

Desde sus inicios en los banquillos, Guardiola solo ha perdido tres de los quince títulos ligueros que ha disputado con el Barcelona, el Bayern Múnich y el propio City, equipo con el que ha conseguido más ligas (6). Este título ha supuesto que el City desempate con el Everton (9) y se sitúe únicamente por detrás de tres equipos en cuanto a cantidad de títulos se refiere: Arsenal (13), Liverpool (19) y Manchester United (20). Además, con este título Guardiola ha conseguido doblar al tercer y cuarto entrenador con más Premier League (Mourinho y Wenger con 3 campeonatos). Alex Ferguson es el único por delante con un total de trece títulos a sus espaldas, todos en su larga etapa en el Manchester United.

Otro de los motivos principales por los que Guardiola ha conseguido crear una dinastía inolvidable es por el récord que ningún equipo tienen en la liga inglesa. Ningún equipo ha conseguido ganar cuatro ligas seguidas. Solo el Huddersfield Town (de 1923 a 1926), el Arsenal (1932-1935), el Liverpool (1981-1984) y el Manchester United, en dos ocasiones, de 1998 a 2001, y de 2006 a 2009, han logrado ganar tres trofeos consecutivos.

El técnico catalán aseguró en una entrevista posterior a la consecución del título, que su etapa en el club inglés está más próxima a su fin que a cualquier otra cosa: "La realidad es que estoy más cerca de irme que de quedarme. Hemos hablado con el club, tengo la sensación de que ahora quiero quedarme. Me quedaré la próxima temporada y durante la temporada hablaremos", aseguró para Sky.

