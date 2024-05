El primer sonido del día de Carlos Herrera: el informe que implica al presidente de Adif con el caso Koldo

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el informe que implica al presidente de Adif con el caso Koldo.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Cerrando la sesión de estos días rocieros. Después de haber dejado en su casa a la Virgen del Rocío ayer lo de la procesión emocionante como todos los años, por la tía de Rocío, a quien como Rocío en ese día de martes. Bueno, martes 21 de mayo, ya con su día se parece más o menos al de ayer".

"Nubosidad, lluvias, tormentas. Posiblemente en la península, la única comunidad que disfrute de un día soleado es Andalucía, lo cual nos complacerá mucho a aquellas hermandades que están ya de camino de vuelta a su casa o aquellas que lo inician hoy como la Hermandad de Sevilla, El Salvador".

"Bueno, vamos a ver más allá de bueno, ustedes saben que hoy europeas, el día 9 de junio, que se consideran importantes o por lo que tengan de plebiscitarias. Y saben ustedes que aquí se aprovecha hasta el último reducto que haya en cualquier esquina para ver si de ahí se saca de forma populista algún beneficio por parte del Sanchismo".

"Ahora estamos en, como saben ustedes, la campaña tensionada, a cuenta de que del honor y el honor de España, personificado en Begoña Gómez. Bueno, ya le contaré algo de eso ahora, porque hay otras cuestiones que son relevantes y merecen ser destacadas en su justa medida".

"Y es que el caso Koldo, el caso Koldo tiene pinta, aspecto de ser un pozo sin fondo. Porque el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha puesto en la picota al actual presidente de Adif, que es ADIF, de la infraestructura ferroviaria de España, las vías, las estaciones y todo eso".

"Bueno, este hombre se llamaba Ángel Contreras y lo colocó Óscar Puente al frente del gestor ferroviario el pasado mes de diciembre. Ya se sabía que había una foto de los dos de Koldo y de Ángel Contreras en la marisquería La Chalana de Madrid, que el mes de noviembre habían comido juntos, se habían reunido".

"Entonces él era todavía director general de Conservación y Mantenimiento de Adif. Aún no era presidente. Estaba a punto de convertirse en presidente. Esto quiere decir que ya entonces Koldo tenía la capacidad de convocar en una marisquería y que el señor Contreras se presentara allí".

"Pues tendrán buen trato, lo que sea. Bueno, pues el volcado de los teléfonos ha servido a la UCO para saber que Koldo trató de quedar otra vez con Contreras el 21 de febrero, reunión que concertaron pero que no se llevó a cabo porque Koldo fue detenido el día anterior".

"¿Para qué había accedido el señor Contreras, ya en su condición de presidente de Adif, a reunirse otra vez con Koldo? Pues hombre, tiene toda la pinta de que el tema a tratar fue la petición que le había hecho a Koldo, uno de los administradores de obras públicas de regadíos, que es una empresa que quería conseguir la adjudicación de las obras de urgencia para arreglar un deslizamiento de tierras que afectaba a una línea entre Monforte de Lemos y Lugo".

"Eso se sabe por el volcado de la llamada. En una conversación grabada, uno de los administradores de esa empresa, un tal Daniel F, le pide a Koldo que despliegue sus influencias para que le den esa adjudicación. Por la conversación se desprende que desplegar su incidencia quiere decir que Koldo hable con Contreras".

"A lo que el tal Daniel F. le califica como Ángel, dando a entender que ya conoce de antes a Ángel Contreras. Ángel sabe que nos ha quitado 600.000 € en esta obra y debe ayudarnos. Pero ya sabes, ya hablaremos de los detalles. ¿Y a qué se refería el administrador de la empresa de Obras Públicas y Regadíos, con eso de que el directivo de Adif les había quitado 600.000 €?"

"De la compensación se desprende que el tema estaba en que el adjudicatario de la obra original había sido una UTE de la que Obras públicas y regadíos había formado parte, muy a su pesar, porque lo que le hubiera gustado es haberse quedado ella sola con toda la obra, pero le obligaron a montar una UTE con otra empresa y repartirse el presupuesto".

"De ahí que diga Daniel que bajen los 600.000 €, que es lo que quería ahora esta empresa. Pues que Koldo convenciera a Contreras para que las obras de reparación de ese tramo de Sevilla, de Monforte hasta Lugo, que podía ascender a un millón y medio de euros, no fuera para la UTE, sino sólo para ellos, para compensar por no haberle dejado en solitario la adjudicación original".

"Y Daniel le dice al tal Koldo hay que tener cuidado porque podrían colarse los del mantenimiento. Bueno, hay que decir que cuando este empresario hace esa petición a Koldo. Koldo ya sabía que le estaban investigando porque le había dado el chivatazo al guardia civil. Un guardia civil que está también inmerso en la trama".

"Y entonces Koldo, bueno, le dice al empresario: Hombre, no me hables con tanta claridad por teléfono, porque a ver qué va a pasar. Y le empieza a hablar por otra línea de los muchos teléfonos que manejaba con lo que es más, según la UCO, con los se puso luego en contacto con el hermano del empresario para pedirle que hablara con él y que le hiciera ver que tenía que ser más discreto, aunque le dijo: no te preocupes que tendrás lo que quieres".

"Y ahí es donde están los dos hechos relevantes para la UCO. Una que efectivamente Koldo convocó, convocó a Ángel Contreras el 21 de febrero, siendo ya presidente de Adif. Reunión que no se produjo porque a Koldo lo detienen el día anterior. Y dos que finalmente Obras Públicas y Regadíos fue la adjudicataria, la ubicada por el contrato de obra pública objeto de los mensajes del tal Daniel, que le pedía con su influencia para que le otorgaran esa obra".

"Aquí podemos ver lo leído, ya es bastante para entender que el actual presidente de Adif queda en una situación muy comprometida, el igual que el ministro que le puso en el cargo porque fue Óscar Puente el que dijo en su momento que aquí no había nadie implicado en la trama con lo que él hubiera puesto en el en el entorno de su ministerio".

"Lo que se limita a decir es que el presidente de Adif se ve salpicado por la trama, cuyo nombre salpicado está. Vamos a ver si Puente no tiene finalmente que dar el paso de cumplir la promesa que hizo en su momento".

"Y luego lo de Begoña, orgullo de España y tal y que cual. Pues qué quieren que les cuente. Moncloa ha encontrado a Javier Milei, una caja de resonancia de insultos. Milei se revuelve entonces ya te podeis hacer la victima pedir el voto con cara de pena a los progresistas de España porque hay que ver cómo se está metiendo con el pobre Pedro y la pobre Begoña, que es una forma de meterse con España".

"Esto es una historieta para adolescentes, pero es que el Sanchismo es lo que busca sin más. Luego, ya luego, les daré detalles de este pequeño show".