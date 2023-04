La hazaña del músico español en tiempo récord para ver en concierto a Bruce Springsteen: "No salió tan caro"

En apenas unas horas, con muchos nervios y también mucho calor, abrirán las puestas del Estadio Olímpico de Barcelona para uno de los eventos del año en España y en el mundo. Se trata, como no ignoras, de la primera gira de Bruce Springsteen, "the boss", en seis años. Y es que desde 2017 el estadounidense no se subía a los escenarios y, por eso, esta apertura de gira que comenzará en la ciudad española, es tan especial.

Esta noche comienza ante los ojos de los Obama, que ya están en Barcelona, de Steven Spielberg y de Tom Hanks, que se han trasladado hasta la ciudad condal para ver al "jefe" iniciar una de sus giras más especiales. En la ciudad, por cierto, tendrá dos citas: hoy y el domingo 30 de abril.

Desde el lunes ya se está formando la cola a las puertas del Olímpico para poder estar en buen sitio en la pista, y hasta ahí nos trasladamos en Mediodía COPE, donde, a solo una hora y media para que se abran las puertas, están esperando Marta Rubí y José Díaz, que llegan desde Sevilla para poder ver a Springsteen.

Llevan horas y horas en la cola, y nos contaban que lo más duro, hasta el momento, había sido soportar el calor asfixiante que hace a las puertas del Olímpico. "Hemos tenido que ir a por bebidas, pero hay turnos en la cola. En la zona de pista delantera, somos unos mil, pero en la zona de pista trasera hay un montón" nos explicaban.

Es el primer concierto al que van por lo que la emoción se multiplica. Eso sí, ya han hecho varios amigos en la fila, y nos contaban que hay muchos extranjeros.

La hazaña de un músico para poder ver a Bruce Springsteen

Sergio Rojas solo tenía doce años cuando Burce Springsteen, indirectamente, le marcó la vida. Nadie le había llevado al concierto del "jefe", pero lo había estado viendo desde fuera de uno de los estadios de Madrid, sin pensar en que su presencia, le marcaría la vida. Supo que quería moverse como lo hacía el estadounidense, y que la música tenía que ser su modo de vida.

"Yo pensé que quería ser como él, me atravesó y supe que no quería ser otra cosa" explicaba Sergio en Mediodía COPE. Tanto, que cuando tuvo la oportunidad, con solo 19 años, recorrió el país hasta llegar a Bilbao, para verle en directo. No tenía cómo ir, y se unió a un amigo suyo en un viaje en bicicleta.

"Teníamos entradas para San mamés y pensamos que cómo íbamos, y decidimos coger la bici, que no hacíamos nada de ejercicio, y lo hicimos solo para verlo. Nos tuvieron que ayudar nuestros padres, nos buscaban hostales, así que no salió tan barato como pensamos" decía entre risas.

Esa solo fue la primera vez que lo veía, a la que le segurían otras catorce. Fue tal su inspiración, que empezó a tocar en una banda, Preciados, para continuar después su carrera como solista. Acaba de publicar su tercer álbum y está ahora mismo inmerso en una gira.