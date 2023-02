¿Qué me hago para cenar? Una nutricionista da las claves para comer sano, barato y equilibrado

Cuántas veces estás en casa por la tarde y piensas, ¿y hoy qué voy a poner de cenar ? Y cuando tienes hijos ni te cuento, porque parece que si estás solo con poco te apañas. Un filete o una ensalada, pero cuando eres padre, madre o hijo a cargo de padres mayores, te toca diseñar cenas y ahí empieza el reto.

Combinar gustos, alimentos saludables, que sea un menú variado y que no resulte encima caro es, a veces, tarea complicada, cuanto menos.

Por eso se entiende que más o menos en España seamos de improvisar o de reaprovechar. Según un estudio de la consultora Toluna Analytics, más de la mitad de las familias improvisa sobre la marcha qué van a cenar ese día. Lo hacen por falta de tiempo y se guían de lo que les apetezca, tanto de comer como a la hora de cocinar.





Sano y equilibrado

Solo 2 de cada 10 hogares planifican los menús en casa. Eso, según los expertos, acaba siendo contraproducente porque sin planificación, muchas veces terminamos por comer alimentos precocinados o no tan saludables como deberían ser.

"La planificación es fundamental para que en la nevera haya productos saludables. Si no planificamos, la verdura o el pescado, no están presentes y no los consumimos", expone Elisa Blázquez, nutricionista clínica. "Llevamos un ritmo de vida tan frenético que si planificamos el menú de la semana vamos a equilibrar mucho lo que consumimos. Si no lo tenemos planificado, por lo menos, por la mañana tenemos que salir pensando en lo que vamos a cenar. Hay que planificar para comer calidad y variedad", aconseja.

Lo ideal es diseñar un menú semanal. Blázquez tambien recomienda el conocido 'batch cooking'. "Es ideal porque podemos cocinar bases que nos valen para diferentes platos. Un pisto, los puedes mezclar con huevos, con pollo.. o una crema. la puedes tomar varias veces. Es normal que repitamos algunos platos en una semana", explica.

"El planificar un menú el fin de semana nos despeja la mente. Y no tiene que ser muy elaborado. Los lunes, legumbre o los martes, pollo.. pero saber cuál es la proteína que toca y esa variedad va a hacer que tu familia coma sano y coma bien", resume.





¿Cuántos platos de cena?

La premisa es que "la cena tiene que ser ligera, pero para eso tienes que haber desayunado bien, comido bien". En general, es una buena opcion tomar proteina por la noche, una tortilla, un pescado", explica.

La clave para esta nutricionista es el equilibrio. "Por la noche, todos nos vamos a dormir. Necesitamos algo fácil de digerir. Una buena combinacion es tomar algo de verdura y combinarla con algo de proteina, que no sean muy copiosas. Un plato combinado puede ser suficiente. No es necesario primero, segundo y poste. Lo importante es la combinación de todos los ingredientes", asegura.