La asociación de alzhéimer de Laciana en Villablino (León) premiada con El Gordo de la Lotería de Navidad
La suerte, muy repartida en la provincia, deja una alegría inmensa en la comarca de Laciana, duramente castigada este año por la crisis de la minería
León - Publicado el - Actualizado
2 min lectura2:47 min escucha
El primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, el Gordo, ha caído este año en el número 79432. La suerte ha estado muy repartida en la provincia de León, donde una lluvia de millones ha desatado la euforia en varias localidades.
Una alegría muy repartida
Beatriz, la lotera de la administración de Villablino, ha explicado en COPE que el premio ha estado muy distribuido gracias al intercambio de décimos entre varios puntos de venta. "Lo comparto con mi compañera de La Bañeza y con un compañero de Pola de Gordón", ha señalado, confirmando que la fortuna ha llegado a varios rincones de León.
Gran parte del premio ha ido a parar a la asociación AFADLA, dedicada a la lucha contra el alzhéimer en Laciana, que ha repartido la suerte a través de 45 billetes. "Es un número que le encanta jugar a la gente, y que hubiéramos vendido más si hubiéramos tenido", ha comentado una de las loteras.
Un respiro para Laciana
La noticia ha sido recibida como un auténtico bálsamo en la comarca de Laciana, una zona especialmente afectada por la reconversión industrial. "Aquí en Laciana concretamente la minería nos ha dejado un año muy triste", ha confesado una de las vendedoras, reflejando el sentir de toda la comunidad.
Aquí en Laciana concretamente la minería nos ha dejado un año muy triste"
Lotera de Villablino
Con la alegría desbordada, los vecinos confían en que este golpe de suerte sirva de escaparate para la región. La esperanza es que, a partir de ahora, "Laciana tiene que sonar más en la televisión y en la radio que vivimos en un paraíso, y la gente tiene que venir a vernos".
Laciana tiene que sonar más en la televisión y en la radio que vivimos en un paraíso"
Lotera de Villablino
La suerte también sonríe a villamanín
La suerte de ‘El Gordo’, el 79432, llegó también a la localidad de Villamanín de la Tercia, donde se vendieron, en forma de papeletas, parte de las series agraciadas que repartió la Administración de Lotería número dos del vecino municipio de La Pola de Gordón.
El premio está muy repartido, dado que las papeletas confeccionadas por la Comisión de Festejos de Villamanín, cada una premiada con 80.000 euros, además de en la propia localidad, también se vendieron en otros municipios de la comarca de la Tercia.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.