La asociación de alzhéimer de Laciana en Villablino (León) premiada con El Gordo de la Lotería de Navidad

El primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, el Gordo, ha caído este año en el número 79432. La suerte ha estado muy repartida en la provincia de León, donde una lluvia de millones ha desatado la euforia en varias localidades.

Una alegría muy repartida

Beatriz, la lotera de la administración de Villablino, ha explicado en COPE que el premio ha estado muy distribuido gracias al intercambio de décimos entre varios puntos de venta. "Lo comparto con mi compañera de La Bañeza y con un compañero de Pola de Gordón", ha señalado, confirmando que la fortuna ha llegado a varios rincones de León.

Gran parte del premio ha ido a parar a la asociación AFADLA, dedicada a la lucha contra el alzhéimer en Laciana, que ha repartido la suerte a través de 45 billetes. "Es un número que le encanta jugar a la gente, y que hubiéramos vendido más si hubiéramos tenido", ha comentado una de las loteras.

Un respiro para Laciana

La noticia ha sido recibida como un auténtico bálsamo en la comarca de Laciana, una zona especialmente afectada por la reconversión industrial. "Aquí en Laciana concretamente la minería nos ha dejado un año muy triste", ha confesado una de las vendedoras, reflejando el sentir de toda la comunidad.

Con la alegría desbordada, los vecinos confían en que este golpe de suerte sirva de escaparate para la región. La esperanza es que, a partir de ahora, "Laciana tiene que sonar más en la televisión y en la radio que vivimos en un paraíso, y la gente tiene que venir a vernos".

La suerte también sonríe a villamanín

La suerte de ‘El Gordo’, el 79432, llegó también a la localidad de Villamanín de la Tercia, donde se vendieron, en forma de papeletas, parte de las series agraciadas que repartió la Administración de Lotería número dos del vecino municipio de La Pola de Gordón.

El premio está muy repartido, dado que las papeletas confeccionadas por la Comisión de Festejos de Villamanín, cada una premiada con 80.000 euros, además de en la propia localidad, también se vendieron en otros municipios de la comarca de la Tercia.