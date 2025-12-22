La Lotería de Navidad deja una lluvia de más de 736 millones de euros en Castilla y León

Castilla y León ha recibido este año más de 736,8 millones de euros del Sorteo de Lotería de Navidad. La mayor parte de la fortuna procede del primer premio, el ‘Gordo’, que ha dejado 728 millones en la provincia de León con el número 79432, repartido principalmente en las localidades de La Bañeza, La Pola de Gordón y Villablino.

La Bañeza, epicentro de la suerte

La entidad más afortunada ha sido el La Bañeza Fútbol Club, que ha distribuido 670 décimos del número agraciado, dejando 468 millones en la localidad. Ana María, la propietaria de la administración, ha explicado que el número se intercambió con otros puntos de venta para no concentrar toda la numeración.

Visiblemente emocionada, ha confesado que es la primera vez que vende el ‘Gordo’. "Es una sensación muy emocionante y me encanta, me siento muy feliz y me alegro muchísimo por todos a los que le ha tocado, porque nosotros vendemos ilusión", ha comentado.

La lotera se ha mostrado "aún más emocionada" porque el premio llega en un año difícil para la comarca tras el cierre de la planta de Azucarera y los incendios sufridos. Considera que "va a ser un empuje económico para toda la comarca y la provincia".

Un empuje económico para la comarca y la provincia" Ana María Lotera

En La Pola de Gordón, el premio ha ascendido a 60 millones, aunque se devolvieron 61 décimos. Por su parte, en Villablino han aterrizado 200 millones de euros, muy repartidos a través de la Asociación Alzheimer de Laciana. Con estas, ya son 37 poblaciones de Castilla y León premiadas históricamente con el ‘Gordo’ a lo largo de 61 sorteos.

El resto de grandes premios

Más allá del ‘Gordo’, el tercer premio, el 90693, ha dejado 2,35 millones en la comunidad, con 47 décimos vendidos en León, Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Zamora, Palencia y Salamanca. Los dos cuartos premios, el 78477 y el 25508, han repartido un total de un millón de euros en Burgos, Segovia y de nuevo en Arroyo de la Encomienda.

Administración La Rana de Oro en el CC Río Shopping, Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

En cuanto a los quintos premios, seis de los ocho números han sonreído a la comunidad. El 77715 ha sido el más generoso, con 3,6 millones de euros en Aranda de Duero (Burgos), mientras que el 41716 ha dejado 1,8 millones en Segovia. Otros pellizcos han llegado a Guijuelo, Zamora, Salamanca, Béjar y Laguna de Duero.